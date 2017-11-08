"İsmini beğendiğim takıma oynadım" dedi; 1 Pound'luk kupondan servet kazandı!

İngiltere’de ismi açıklanmayan 59 yaşındaki kadın, "İsmini beğendiğim takıma oynadım" dediği 1 Pound’luk bahis kuponundan 575 bin Pound kazandı.

Futbolla hiçbir ilgili olmadığını ve tamamen keyfine bahis oynadığını dile getiren İngiliz kadın, 12 maçın 12'sini de tutturarak 1 Pound’luk kupondan 575 bin Pound kazanarak hayatını değiştirdi.

Sporx’te yer alan habere göre keyif için yaptığı kuponla zengin olan kadın, oynadığı 12 maçın da skorunu doğru tahmin etti. Bournemouth’un Newcastle’a 90+2’de attığı gol ise kuponun dönüm noktası olmuş.

12 maçın 11’inde favori olmayan takımlara bahis yapan kadın, “İsmini beğendiğim takımın galibiyetine oynadım” diye kendisini anlatıyor.