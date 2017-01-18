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Spor

"İsmimi kapatıp istatistiklerimi gösterseniz 'Bu adam nasıl All-Star olmaz' derler"

Whiteside, geçen sezon 3 kez sayı, ribaund ve blok ile triple double yapma başarısı göstermişti

18 Ocak 2017 12:44

NBA'de Miami Heat forması giyen Hassan Whiteside, All-Star oylamaları konusunda sitemde bulundu.

Europsort'ta yer alan habere göre, bir ara Lübnan Ligi'nde yer alan, daha sonra 2014'te Miami Heat ile minimum konrat imzalayan pivot Hassan Whiteside, takımda gösterdiği büyüleyici performansla tüm ligi şoke etmişti. Bu yaz başında ise 4 yılı 98 milyon dolara maksimum kontrata imza atan ve minimum kontrat alırken bir anda maksimuma çıkan ilk kişi olmayı başaran oyuncu, All-Star oylamalarına ise tepki gösterdi.

Ligin açıkladığı All-Star oylamalarında ilk listede yer alabilen Whiteside, ikinci sonuçlarda ise ilk 10'un dışında kalmış, yerini Cleveland Cavaliers pivotu Tristan Thompson'a kaptırmıştı. Bu konuya hayli bozulan Whiteside, "Yaptığım istatistikleri başkasının yanına koysanız oylama sonuçları böyle olmazdı. Sadece dürüst olmaya çalışıyorum. İsmimin üstünü kapatıp insanlara istatistiklerimi gösterseniz 'Bu adam nasıl All-Star olmaz?' der." diyerek sitemini ortaya koydu.

Miami Heat ile bu sezon 17.5 sayı 14.3 ribaund ve 2.1 blok gibi etkileyici istatistiklere sahip olan Whiteside, geçen sezon 3 kez sayı, ribaund ve blok ile triple double yapma başarısı göstermişti.

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