T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsmi 'Tanrı' diye kredi alamayan God Gazarov mahkemeye başvurdu!

Kredi sicili olmadığı söylenen Rus asıllı God Gazarov’un 26 yaşında olduğu ve Brighton Plajı’nda kuyumculuk yaptığı öğrenildi

11 Nisan 2014 21:40

New York’ta adı God (İng. Tanrı) Gazarov olan Amerikan vatandaşı, bir kredi raporlama ajansının sisteminde isminden kaynaklanan bir hata nedeniyle kredi sicili alamadı.

New York Post’taki habere göre, Brooklyn’de yaşayan God Gazarov, Equifax adlı şirketi sistemlerini ismini doğru olarak kabul edecek şekilde güncellemedikleri için mahkemeye gitti.

God Gazarov, Equifax müşteri temsilcisinin hatayı düzeltmek için adını değiştirmesini önerdiğini dahi söyledi.

Brooklyn Koleji mezunu olan God Gazarov, kredi notunun yüksek olduğunu öne sürdü.

Rus asıllı God Gazarov’un 26 yaşında olduğu ve Brighton Plajı’nda kuyumculuk yaptığı öğrenildi. 

 

ETİKETLER

god gazarovtanrıkrediabdnew yorkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24