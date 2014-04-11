İsmi 'Tanrı' diye kredi alamayan God Gazarov mahkemeye başvurdu!

New York’ta adı God (İng. Tanrı) Gazarov olan Amerikan vatandaşı, bir kredi raporlama ajansının sisteminde isminden kaynaklanan bir hata nedeniyle kredi sicili alamadı.

New York Post’taki habere göre, Brooklyn’de yaşayan God Gazarov, Equifax adlı şirketi sistemlerini ismini doğru olarak kabul edecek şekilde güncellemedikleri için mahkemeye gitti.

God Gazarov, Equifax müşteri temsilcisinin hatayı düzeltmek için adını değiştirmesini önerdiğini dahi söyledi.

Brooklyn Koleji mezunu olan God Gazarov, kredi notunun yüksek olduğunu öne sürdü.

Rus asıllı God Gazarov’un 26 yaşında olduğu ve Brighton Plajı’nda kuyumculuk yaptığı öğrenildi.