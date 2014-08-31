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Spor

İsmi 'süper' olan ligin stadı adeta patates tarlası

Mersin İdman Yurdu ve Beşiktaş arasındaki maçta yeni yapılan Mersin Stadı'nın zemini yüzünden ilk yarıda Veli Kavlak ve Oktay Delibalta sakatlandı

31 Ağustos 2014 02:38

Mersin İY-Beşiktaş maçı patates tarlası gibi bir sahada oynandı. İlk yarıda Veli Kavlak ve Oktay Delibalta, kötü zemin yüzünden sakatlandı.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Süper Lig’deki Mersin İdmanyurdu-Beşiktaş maçı tam anlamıyla patates tarlasını andıran bir sahada oynandı. Futbolcuların hemen her şut denemesinde ya da ikili mücadelelerde çimlerin yerinden kalkması oyunculara zorlu anlar yaşattı.

Zeminin kötülüğü yüzünden Beşiktaş’tan Veli Kavlak, Mersin İdmanyurdu’ndan Oktay Delibalta ilk yarıda sakatlanıp oyun dışı kaldılar. Veli'nin en az bir hafta antrenmanlara çıkamayacağı açıklandı.

Konu ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız futbol yorumcusu ve eski hakem Bünyamin Gezer, "Bu sahada maç oynatılmamalıydı" dedi. Gezer, "Statta olmadığım için kesin yargıya varmak istemem, ancak televizyondan gördüğüm durum şu; çimler kalkıyor ve bu da futbolcu sağlığını tehdit ediyor. Stat güvenliği ne kadar önemliyse futbolcu sağlığı da o kadar önemlidir. Bu zeminde maç oynatılmaması daha doğru olurdu. En azından federasyon bu maçı, Mersin'e en yakın il olan Adana'da oynatabilirdi" değerlendirmesini yaptı.

Eski hakem Erman Toroğlu da, "Son yıllarda gördüğüm en kötü zemin. Federasyonun bunlara izin vermemesi lazım" dedi.

 

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