İsmet Yılmaz: Orduevlerinde başörtüsü üzerinde biraz daha çalışacağız

Orduevleri, askeri gazinolar ve sosyal tesislere, “sadece düğünlerde, yaşının ilerlemesi nedeniyle dini inançlarına uygun sade bir şekilde sakal bırakan ve yüzü açık olacak şekilde eşarp takanların” girmesine izni veren Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu mekânlarda başörtü yasağını kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, askeri sosyal tesislere başörtüsüyle girilememesi nedeniyle Meclis’e yoğun şikâyet başvurusu yapıldığının anımsatılması üzerine, “Zamanın ruhu gelirse her yerde değiştiriliyor. Biraz daha üzerinde çalışacağız” dedi.

TBMM’de bazı gazetecilerle özel sohbet eden Bakan Yılmaz, başörtülülerin Meclis’te, kamudaki her kurumda rahatça hareket edebilmesine rağmen neden orduevleri, askeri gazino ve sosyal tesislerde izin verilmediğine ilişkin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu gibi yerlere bir çok şikâyet başvurusu yapıldığının anımsatılması üzerine, “Demek ki biraz üzerinde çalışılması lazım” karşılığını verdi. Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Yılmaz, “Zamanın ruhu gelirse her yerde değiştirilir” dedi.