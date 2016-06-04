İsmet Yılmaz: Milli Eğitim Bakanlığı'nın ismi Maarif Bakanlığı olsun

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 1946’dan beri, tam 70 yıldır "Milli Eğitim Bakanlığı" adıyla faaliyet yürüten bakanlığın isminin Maarif Bakanlığı olarak değiştirilmesini önerdi. Yılmaz, ”Bakanlığın ismi, 1923-1935 arasında ve 1941-1946 arasında Maarif Vekilliği idi. Biz yaşayan Türkçeyi tercih ediyoruz. Maarif daha güzel bir tanım” dedi. Yılmaz bakanlığın adının Maarif olması yönünde adım atılırsa, destekleyeceğini de açıkladı.

CHP’ye önerdi

TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, Milli Eğitim Vakfı'na paralel "Maarif Vakfı" kurulmasını öngören tasarı ele alınırken, bakanlığın adı da gündeme geldi. Vakıf okul, kurs, yurt açabilecek ve bağış toplayabilecek. Vakfın 12 kişilik mütevelli heyetinin dördünü Cumhurbaşkanı, üçünü Bakanlar Kurulu atayacak.

Tasarı ele alınırken, komisyona Milli Eğitim Bakanı olarak ilk kez katılan yeni Bakan İsmet Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı arasında "Maarif" tartışması yaşandı.

Atıcı, "Maarif" isminin “Türkçe olmadığını” belirterek neden başka bir isim tercihi yapılmadığı sordu. Bakan Yılmaz ise, bakanlığın isminin 1923-1935 ile 1941-1946 yılları arasında ‘'Maarif Vekilliği'' olduğunu anımsattı. CHP'li Atıcı'nın “O zaman bakanlığın da adını değiştirelim” demesi üzerine de, “Eğer siz önerge verirseniz, ben desteklerim. Doğru olacağını söylerim. Biz yaşayan Türkçeyi tercih ediyoruz. Maarif daha güzel bir tanım” dedi.

Bakan Yılmaz, bakanlığın adının ”Maarif” olması yönünde adım atılırsa destekleyeceğini açıkladı.