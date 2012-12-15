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İsmet Yılmaz: Bedelli askerlikten 2 milyar 4 milyon gelir sağlandı

Millli Savunma Bakanı Yıldız, 15 Aralık 2012 tarihinden bu yana bedelli askerliğe başvuranlardan, 2 milyar 4 milyon 780 bin lira gelir elde edildiğini söyledi

15 Aralık 2012 23:50

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik için 69 bin 320 bin yükümlünün başvurduğunu ve bugüne kadar 2 milyar 4 milyon gelir elde edildiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2013 yılı bütçeleri üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz'a bedelli askerlik uygulaması soruldu.

Bakan, 15 Aralık 2012 tarihi itibariyle 69 bin 320 yükümlünün bedelli askerliğe müracaat ettiğini belirtti. Bugüne kadar 2 milyar 4 milyon 780 bin lira gelir elde edildiğini kaydeden Yılmaz, bedelin tamamının ödenmesi halinde 2 milyar 79 milyon 810 bin lira gelir sağlanacağını ifade etti.

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