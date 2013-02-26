İsmet Özel: Namaz kılmayan Türk olamaz!

Dün akşam Habertürk'te ekrana gelen "Öteki Gündem" programına katılan İstiklal Marşı Derneği Başkanı şair İsmet Özel ve araştırmacı yazar Aytunç Altundal 'Türklük, Türklüğün tanımı ve değerleri' konularını tartıştı. Özel tartışma esnasında, "Namaz kılmayan Türk olamaz" ifadesini kullandı.

'Müslüman olmadan Türk olunmaz' demişti

Konuklardan İsmet Özel, birkaç yıl önce söylediği "Müslüman olmadan Türk olunmaz" sözlerinin bir benzerini bu kez canlı yayında söyledi. Özel, 2009 yılında bir konferansta "Burada sadece Müslümanın sözü geçer, Müslümandan başkasına söz hakkı tanımıyoruz" demişti.

Geçtiğimiz haftalarda Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde "Türklükten istifa ediyorum" diye yazan Ertuğrul Özkök için Altundal, "Ver bakalım o zaman şu kimliğini derim, çünkü Türklük bizim için bir kimliktir" dedi.

'Namaz kılmayan Türk olamaz'

Şair İsmet Özel, konu Türklüğün tanımına gelince ilginç bir ifade kullandı. Özel, namaz kılmadan Türk olunmayacağını söyledi.

Özel özetle şunları söyledi: "Bir adam 'Ben Türk değilim' diyorsa ben ona 'beter ol' diyorum. Eğer birisi de 'Ben Türküm' diyorsa ona 'nerenden belli' diyorum. Namaz kılmayan Türk olamaz"

Diğer konuk Aytunç Altundal da tepki gösterdi.

Dün akşam katıldığı televizyon programında tartışma yaratacak sözler sarf eden Özel, Twitter'da da gündem oldu. Özel'in sözlerine yönelik atılan twitler şöyle: