T24 - İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı İsmet Özel, "Biz de anadilde eğitim istiyoruz" dedi.

İstiklal Marşı Derneği’nce düzenlenen tartışmalı konferansların üçüncüsü Ankara’da gerçekleştirildi.Toplantıda ilk konuşmayı İstiklal Marşı Derneği Genel Başkanı İsmet Özel yaptı.

Konuşmasında Kürtlerin anadilde eğitim taleplerine de değinen Özel şöyle konuştu: “ Müslümanların anadili Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu dildir. Bir Müslüman için başka bir anadil söz konusu olamaz. Bu dil Hatice anamızın, Aişe anamızın, Fatıma anamızın konuştuğu lisandır. Bu manada biz de anadilde eğitim istiyoruz.”