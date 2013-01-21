İsmet Kür hayatını kaybetti

Türk edebiyatına hem öğretmen hem yazar olarak emeği geçen İsmet Kür yaşamını yitirdi.

Ünlü yazar Pınar Kür, annesi İsmet Kür'ün ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğunu, Eylül ayında geçirdiği beyin enfarktüsünden beri yatalak olduğunu ve ileri yaşı sebebiyle iyileşemediğini belirtti.

29 Eylül 1916'da, İstanbul'da doğan İsmet Kür, öğretmenliğin yanı sıra inceleme, araştırma, öykü, şiir, roman, anı türlerinde kitaplar, radyo oyunları ve tiyatro oyunları yazdı.

Şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna'nın kardeşi olan Kür'ün cenazesi, Çarşamba günü Teşvikiye camiinde kılınacak namazın ardından Ayazağa'da, henüz ismi hakkında kesin bilgi verilmeyen bir mezarlığa defnedilecek.