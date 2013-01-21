T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmet Kür hayatını kaybetti

Edebiyatçı yazar İsmet Kür yaşamını yitirdi

21 Ocak 2013 15:08

Türk edebiyatına hem öğretmen hem yazar olarak emeği geçen İsmet Kür yaşamını yitirdi.
Ünlü yazar Pınar Kür, annesi İsmet Kür'ün ölüm nedeninin "yaşlılık" olduğunu, Eylül ayında geçirdiği beyin enfarktüsünden beri yatalak olduğunu ve ileri yaşı sebebiyle iyileşemediğini belirtti.
29 Eylül 1916'da, İstanbul'da doğan İsmet Kür, öğretmenliğin yanı sıra inceleme, araştırma, öykü, şiir, roman, anı türlerinde kitaplar, radyo oyunları ve tiyatro oyunları yazdı.
Şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna'nın kardeşi olan Kür'ün cenazesi, Çarşamba günü Teşvikiye camiinde kılınacak namazın ardından Ayazağa'da, henüz ismi hakkında kesin bilgi verilmeyen bir mezarlığa defnedilecek.

ETİKETLER

ismet kür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24