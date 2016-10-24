İsmet İnönü’nün torunundan Cumhurbaşkanı'na 'Lozan' mektubu

CHP Ankara Milletvekili, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Eşek arısı olmayın, bal arısı olun, Lozan’ı araştırın" sözlerine ilişkin "Araştırmak isteyene bal arısı olmak kolay ama tarihi gerçeklerin kovanına çomak sokup milletin aklını karıştırmak bu kadar kolay olmamalı" dedi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği “Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapusu Lozan” başlıklı panelde bir konuşma yapan Bilgehan, Lozan’ın gizli maddeleri bulunduğu, süresinin 100 yıllık olduğu iddialarıyla ilgili “Bu iftiralar 6-7 yıl önce yaygınlaştırılmaya başlandı. Öncesinde bunu ciddiye alıp tartışan kimse yoktu” dedi.

İnönü Vakfı’nın Lozan’ın 90. yılı nedeniyle sadece 2013’te başta üniversiteler olmak üzere çeşitli kurumlarla ve farklı görüşteki bilim insanlarıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde Lozan’la ilgili tam 26 ayrı etkinlik yaptığını belirten Bilgehan,“Benzer etkinlikler sonraki yıllarda da sürdü. Araştırmak isteyene bal arısı olmak kolay ama tarihi gerçeklerin kovanına çomak sokup milletin aklını karıştırmak bu kadar kolay olmamalı” dedi.

İnönü 93 yıl öncesinden seslendi

Gülsün Bilgehan, İnönü’nün Lozan’ın açılışında kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye yürüyüp yaptığı “korsan” konuşmanın günümüz Türkçesine uyarlanmış halini okudu.

İşte o bölüm:

“Son yılların olayları, insanlığın vicdanında genel barış ve huzurun, devletler tarafından birbirlerinin haklarına ve özgürlüklerine saygı gösterilmedikçe yaşama geçmeyeceği gerçeğini bir inanç olarak önümüze koymuştur. Bu olayların hatırasının gelecek için bir barış ve huzur güvencesi olacağını ümit ederim.”

'Gizli maddeler' iftirası ne zaman yaygınlaştı?

Gülsün Bilgehan, panelde “Lozan’ın gizli maddeleri olduğu, 100 yıl geçerli olduğu gibi iftiralarla” ilgili çarpıcı bir bilgi de verdi: Bu iftiralar, Türkiye’de 2009-2010 yıllarında yaygınlaştırılmaya başladı.

Bilgehan şunları söyledi:

“Her dönemde çeşitli iftiralar atanlar olmuştur ama ciddiye alınmamıştır. Daha önce bu yönde iddialara basında da TBMM tutanaklarında da rastlanmıyor. Yurtdışında bunu tartışan yabancı bir tarihçi yok. Yabancı basında yok. Tarayabildiğimiz kadarıyla akademik makalelerde yok. Türkiye’deki saygın tarihçiler artık Lozan’ın gizli maddeleri, 100 yıllık süresi gibi konuları dile getirenlerle dalga geçmeye başladılar. Ama çamur at izi kalsın, mantığıyla iftiralar sürdürülüyor.”