İsmet İnönü'nün torunundan AKP'li Külünk'e dava; sonunda FETÖ'cü de yaptılar

Türkiye'nin ilk Başbakanı İsmet İnönü'nün torunu CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün "Mustafa Kemal, FETÖ'nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldü" iddialarıyla ilgili olarak hakaret davası açacaklarını söyledi.

CHP'li Bilgehan, "Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet Paşa’yı asker kaçağı ilan etmişlerdi önce, yakınlarda Cumhuriyet'in kurucularına iki ayyaş dediler. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden biri daha da ileri giderek Atatürk’ün zehirlendiğini öne sürerek İsmet Paşa’yı hedef gösteriyor. Daha neler? Cumhuriyet kahramanları sahipsiz değildir" dedi.

İsmet İnönü’nün diktatör bir anlayışa sahip olduğunu öne süren AKP'li Külünk, "Mustafa Kemal'in Kuvayı Milliye çizgisi ciddi anlamda 15 Temmuz'un arkasındaki aklı, küresel güç merkezini rahatsız ediyordu ve Mustafa Kemal'den kurtulmak istiyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - AKP'li Külünk: Mustafa Kemal'i FETÖ'nün arkasındaki güç zehirledi

Bilgehan, CHP’li milletvekilleriyle birlikte TBMM’de yaptığı açıklamada, Atatürk’ün 15 Temmuz'un arkasındaki akıl tarafından, FETÖ'nün arkasındaki güç tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederek İnönü’yü eleştiren AKP'li Külünk’e yanıt verdi.

"Deli saçması suçlamalara sessiz kalmayacağız"

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, "Sonunda 44 yıl önce aramızdan ayrılan İnönü’yü FETÖ’cü de yaptılar” diyen CHP’li Bilgehan, isim vermeden Külünk’ü eleştirdi ve şunları söyledi:

"Kurtuluş Savaşı kahramanı İsmet Paşa’yı asker kaçağı ilan etmişlerdi önce, yakınlarda Cumhuriyet'in kurucularına iki ayyaş dediler. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinden biri daha da ileri giderek Atatürk’ün zehirlendiğini öne sürerek İnönü’yü, İsmet Paşa’yı hedef gösteriyor. Daha neler? Cumhuriyet kahramanları sahipsiz değildir. Bu deli saçması suçlamalara sessiz kalmayacağız elbette. İnönü ailesi olarak milyonlarca Atatürk ve İnönü’nün torunu adına bu haddini bilmez milletvekiline millete hakaret davası açıyoruz. Evet biz de haklarımızı sonuna kadar kullanacağız Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi. Kendinize gelin diyoruz, Cumhuriyet kahramanlarını kendi küçük kavgalarınızın dışında tutun, size oy verenleri de incitiyorsunuz. Suçluların telaşı içindesiniz. Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayıp ertesi gün Cumhuriyeti kuranlara saldırıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz?”