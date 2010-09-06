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'İsmet İnönü referandumda 'evet' diyecekmiş!'

Niğde’de, Anayasa Değişikliği Paketi referandumuyla ilgili anket yapılan yerel televizyonda, verilen yanıtlar duyanları utandırdı.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - Niğde’de, Anayasa Değişikliği Paketi referandumuyla ilgili anket yapılan yerel televizyonda, üniversiteli öğrencilerin tarih bilgilerinin test edildiği sorulara verilen yanıtlar duyanları utandırdı.



Kent merkezinde yayın yapan yerel televizyondaki programın sunucusu Yakup Sağlam, referandumla ilgili halka görüşlerini sordu. Yapılan tüm kampanya ve programlara rağmen halkın büyük çoğunluğunun referanduma olan ilgisizliğini gözleyen Sağlam, üniversite öğrencilerini de test etmek istedi. Mikrofonu ile sokağa çıkan Sağlam, 5 üniversite öğrencisine, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı İsmet İnönü, referandumda ‘evet’ diyeceğini açıkladığı için Kemal Kılıçdaroğlu tarafından partiden ihraç edilecek. Sizce bu demokratik bir hareket mi?’ sorusunu sordu.



Aralarında Hukuk Fakültesi'nden öğrencilerin de bulunduğu 4 kişi, ‘İsmet İnönü’nün ‘evet’ diyeceği için partiden ihracı yanlış, demokratik bir ülkede yaşıyoruz düşüncelerini söylemekte özgür’ ve ‘İhraç edilmesi bana göre yanlış’ gibi cevap verdi. İstanbul’da Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyen genç, ‘CHP ihraç ederse oy kaybeder mi?’ şeklindeki soruyu ise ‘Sanmıyorum kaybetmez’ diye yanıtladı. Diğer öğrenci ise önce tereddüt yaşadı sonra da sorunun farkına vardı.



Daha önce de ilginç sorularıyla öğrencilerin bilgilerini test eden Sağlam, “Televizyonlarda yayına katılan herkes kendi görüşünü anlatıyor ve halkı yönlendirmeye çalışıyor. Anayasa değişikliğine oy verecek gençlerin bu referanduma ne kadar ilgili olduklarını göstermek istedim. Referanduma dair fazla bilgi sahibi olmadıklarını görünce, böyle bir soru geldi aklıma. Gördük ki, durum içler acısı” dedi.



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