İsmet İnönü, mezarı başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve eski CHP genel başkanı İsmet İnönü, ölümünün 45'inci yıl dönümünde Anıtkabir'deki kabri başında anıldı.

Anıtkabir'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Kıratlı, Kılıçdaroğlu ,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İnönü'nün kızı Toker de ailesi adına kabre çelenk bıraktı. Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziyelerini iletti. (DHA)