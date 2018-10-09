"İsmet de İsmet İsmet de İsmet; gençlik 'İsmet Reis! Sen bizim her şeyimizsin' diye haykırmaya başlayabilir"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün tek bir fotoğrafıyla CHP’yi baştan ayağa İsmet İnönü tartışmasına kilitlediğini ve herkesin 'İsmet Paşa’nın elinde sadece Amerikan bayrağı mı vardı?' meselesine odaklandığını yazdı.

"Orantısız; aman ha aman!"

Öte yandan İnönü'nün böyle telaffuz edilmesini "orantısız" bulan yazar, şöyle bir tehlikeye işaret etti: "Fakat bu stratejinin şöyle bir tehlikesi var: Bilhassa gençlerimiz arasında bir İsmet Paşa sempatisi uyanabilir... 'İsmet Reis! Sen bizim her şeyimizsin' falan diye haykırmaya başlayan bir gençlik... Aman ha aman!"

"Mesela Burhan Kuzu tweet atacak mı?"

Eskiden Anadolu'da İnönü için, 'Geldi İsmet, kapandı kısmet' denildiğini aktaran yazar, "Mesela Burhan Kuzu Hocamız, 'Ülkemizdeki şu son kısmetsizlikler de aslında hep İsmet’ten' falan diye bir tweet atacak mı?" değerlendirmesinde bulundu.

"Erdoğan, CHP’yi öyle bir ezerdi ki, Posası bile kalmazdı"

Adnan Menderes'in 'Türkiye’yi küçük bir Amerika yapacağız' cümlesini hatırlatan Ahmet Hakan, "Yanlışlıkla İsmet Paşa söyleseydi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu cümle üzerinden CHP’yi öyle bir ezerdi ki... Posası bile kalmazdı. Hafazanallah! Hafazanallah!" vurgusu yaptı.

Ahmet Hakan'ın "İsmet de İsmet İsmet de İsmet" başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz