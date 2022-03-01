İsmet Berkan: Zelenski’yi “komedyen” diye küçümseyen Yılmaz Özdil’in bir dönem Uğur Dündar’la yaptığı sahne gösterisi de siyasi hicvin örneğiydi

Karar yazarı İsmet Berkan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin komedyenlik geçmişine dikkat çekerek, "Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya" diyen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in 2017 yılında Uğur Dündar ile yaptığı Halk Arenası programını hatırlatarak, "'Komedyen' diye küçümsenen Volodimir Zelenski, televizyonda siyasi hicvin feriştahını yapıyordu; kendi başına bir muhalefet partisi gibiydi. Ülkesindeki yolsuzlukları, yolsuzluklara izin veren demokrasi ve özgürlük eksikliğini eleştiriyordu. Bana soracak olursanız, Zelenski’yi 'komedyen' diye küçümseyen Yılmaz Özdil’in bir dönem Uğur Dündar’la yaptığı sahne gösterisi de siyasi hicvin örneğiydi; Özdil sahiden güzel komik örneklerle karşısındakileri 'güldürürken düşündürüyor'du." dedi.

TIKLAYIN - Yılmaz Özdil: Ukrayna halkı yazık etti Ukrayna'ya

Berkan, şöyle devam etti:

"Büyük strateji dehası olmak ve 'büyük resmi' görmek bizim milli sporumuz. Bakınca da işte Otpor’u, Soros’u falan görüyoruz, kolaydan sonuçlara varıyoruz.

Bütün bunlara kafa yoran kalem ve çene erbabının aklına 'Savaşa hayır' deyip susmak gelmiyor; illa büyük strateji oyununu görecekler, hepimize yüksek fikirlerini satacaklar, haklıyla haksızı bize onlar söyleyecek.

Dün 'Gezi’yi Otpor yaptı, parayı da Soros verdi' diyenlerle bugün 'Zelenski ABD’nin kuklası komedyen' diyenler, en azından 15 Temmuz 2016’dan beri 'Yerli ve milli'lik konusunda birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Artık hepsi 'ulusalcı.'

Amerika’ya kök söktürüyor diye Putin’i çok seviyorlar, Putin 34 askerimizi öldürdüğünde veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yarım saat kapıda bekletip bir de bunu Rus devlet televizyonundan yayınladığında hiç seslerini çıkartmıyorlar. Bence 'büyük resme' odaklanmaya devam etsinler…"

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