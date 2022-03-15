İsmet Berkan: Nasıl Ukrayna kendi kaderine terk edilmiş gibi gözüküyorsa, Rusya da öyle

Karar yazarı İsmet Berkan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak "Düne kadar dünya, Rusya’nın ekonomik bir cüce ama askeri bir dev olduğunu düşünüyordu, bu askeri devlik hali de Rusya’yı hala 'süper güç' kategorisinde tutuyordu. Ama Ukrayna savaşıyla birlikte Rus ordusunun 'süper güç'lük statüsü yerle bir oldu. Artık Rusya sadece bir nükleer güç olarak 'süper.'" dedi.

Berkan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, Çin hâlâ Rusya’ya destek vermedi; verecek gibi de durmuyor. Evet bu dev ülke Batıyla aynı çizgi üzerinde değil ama Rusya’nın da arkasında durmuyor; dünyayı bizde birilerinin ümitle beklediği gibi 'Şanghay Beşlisi Batıya karşı' pozisyonuna sokmuyor.

Aslına bakacak olursanız nasıl Ukrayna kendi kaderine terk edilmiş gibi gözüküyorsa, Rusya da öyle. Kendi kaderine terk edildi. Uzun savaş, uzayan ekonomik yaptırımlar demek, onun sonucu da Rusya’nın üçüncü dünya statüsüne düşmesi.

Eskiden diktatör olmak kolaydı. İspanya’da Franco, Filipinler’de Marcos veya Zimbabwe’de Mugabe dünyadan kopuk ülkelerini uzun süre yönettiler. Ama bugün karşılıklı bağımlılık diye bir şey var; Kuzey Kore bundan şimdilik kaçabiliyor ama Çin kaçamıyor. Rusya hiç kaçamaz."