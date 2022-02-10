İsmet Berkan: Gibi dizisindeyiz sanki; tuhaf bir absürt komedinin içinde yaşıyoruz

Karar yazarı İsmet Berkan, Türkiye gündeminde son dönemde yaşanan birkaç durumu örnek göstererek, "Gibi dizisindeyiz sanki; tuhaf bir absürt komedinin içinde yaşıyoruz" dedi.

Berkan, yazısında son bir yılda benzinin satış fiyatının yüzde 111, motorinin satış fiyatının ise yüzde 133 arttığına dikkat çekerek, "Bir zamdan kurtuldum diye seviniyorum ama arada iki zam daha yemişim; bir sonrakine kadar kim bilir kaç zam daha olacak…" dedi. Berkan, "Benzinci maceramdan sonra Türkiye’nin Gibi dizisine ne kadar çok benzediğini düşündüm" düşüncesini dile getirdi.

Berkan, ilahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Azimli'nin 14 yıl önce yazdığı kitabında "peygambere hakaret ettiği" iddiasıyla linç edildiğini ve sanatçı Sezen Aksu'nun da 5 yıl önceki şarkı sözleri nedeniyle hedef alındığını anımsattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yabancı yatırımcılarla yaptığı toplantıda "Türkiye’deki enflasyon dinamiklerini kültürel farklardan ötürü anlayamayacaklarını" dediğinin iddia edildiğini ancak daha sonra yalanladığını söyleyen Berkan, şöyle devam etti:

"Bakan Türkçe konuşuyor, çevirmen İngilizceye çeviriyor, dinleyenler yanlış anlıyor. İngilizce’de 'lost in translation' diye bir laf vardır, çeviri sırasında pek çok inceliğin kaybolması anlamında. Eğer durum buysa, sahiden meselemiz kültürel demektir. Yani yalanlamaya gerek yokmuş.

Recep İvedik filmleri, Türkler hakkında yapılmış en sert ve en sağlam eleştirilerden biri olduğu halde biz o filmleri bayıla bayıla seyrettik, o filmlerin yaratıcısı Şahan Gökbakar’ı da aklımızca ona 'İvedik' diyerek aşağıladık. Yüzümüze tutulan aynaya bakıp güldük ama aynayı tutana kızdık. Gibi dizisi, belki de Recep İvedik filmlerinden bir ders almış, absürt komediye yönelmiş. İzleyin, çok eğleneceksiniz."