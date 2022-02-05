İsmet Berkan: Daha Erdoğan ve Ak Parti seçmeni kendi yokluklarıyla tehdide başlamadılar, bu şartlar altında o taktik de oy kazandıracaktır iktidara

Karar yazarı İsmet Berkan, anketlere göre AKP’nin ocak ayında oylarında yukarı yönlü bir hareketlenme olduğuna dikkati çekti.

Pek çok uzman gözlemcinin ortak görüşüne göre bu yükselişte “20 Aralıkta kur istikrarının sağlanması ile asgari ücretteki artış” etkili olduğunu ifade eden Berkan, “Bu artış, ne hayat pahalılığında ne de dolar kurunda kalıcı bir iyileşme sağlanamayacağı için son derece kırılgan, gelen oyların daha fazlası kolayca gidebilir; Ak Parti yalandan bile olsa iki hareketle bu kadar kolay oy toparlanması yapabiliyorsa seçmen henüz bu partinin bir alternatifini göremiyor demektir ve Tayyip Erdoğan iktidarı benzer manipülasyonları seçim döneminde de yapıp sert oy artışları sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın oy kaybında veya kazancında muhalefetin bir faktör olmadığına dikkati çeken Berkan, “Ak Parti ve Erdoğan iktidarı seçmenden ‘Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek’ dışında bir benzetme bulamadığım bir taktikle oy arttırmayı başarıyorsa, zaten kendi kendisinin yarattığı sıkıntılarla yarışıyor demektir. Daha Erdoğan ve Ak Parti seçmeni kendi yokluklarıyla tehdide başlamadılar, bu şartlar altında o taktik de oy kazandıracaktır iktidara” dedi.

Berkan yazısında ayrıca şunları kaydetti:

“Kasım ayında yüzde 21 olan enflasyon yüzde 48’e çıkmış ve buna rağmen iktidarın oyları artıyor. Türkiye’de sokaktaki insanın muhalefeti hiçbir biçimde iktidar adayı olarak görmediğinin daha açık ne kanıtı olabilir?

Muhalefet partileri zor bela oluşturdukları anayasa ilkeleri metnini açıklamak için 'Boy sırasına göre mi oturalım, soyadı sırasına göre mi' tartışmasını yapadursun, seçmen belli ki kendine ümit ışığı gösterecek, sarılacak bir dal arıyor. O kadar çaresiz ki 13 liralık dolar seviyesini bile 'kurtuluş' gibi algılayabiliyor da, mesela Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mesela Ali Babacan’ın 'Merak etmeyin biz gelince düzelecek' lafıyla karnını doyurmuyor.”

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