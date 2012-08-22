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Spor

İsmet Berkan Beşiktaş yönetiminden istifa etti

İsmet Berkan son iki aydır yönetim kurulu toplantılarına da katılmadığını açıkladı

22 Ağustos 2012 18:50

Beşiktaş Kulübü İletişim Komitesi Üyesi İsmet Berkan 10 gün önce Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'na istifasını yazılı olarak gönderdiğini açıkladı.

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü İletişim Komitesi Üyesi İsmet Berkan 'ın istifasını Başkan'ın Amerika dönüşü onaylayacaklarını belirtirken "İstifa tek taraflıdır. Konuyu araştıracağız. İsmet bizim arkadaşımızdır" dedi. Berkan'ın istifasının perde arkasında kulübün sorunları ve programsızlığı olduğu ileri sürüldü.

Berkan iki aydır yönetim kurulu toplantılarına katılmadığını da açıkladı.
Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu üyeleri Metin Albayrak ve Berkan Gocay da 3 hafta önce Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdi.

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