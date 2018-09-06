İsmet Badem hayatını kaybetti (2) (YENİDEN)

NOT: İsmet Badem\'in cenaze programında yapılan değişiklik sebebiyle haberimizi yeniliyoruz.

ÇANAKKALE,(DHA) -

Çanakkale\'de trafik kazası sonrası hayatını kaybeden İsmet Badem\'in, Çanakkale\'nin Seddülbahir köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem, Çanakkale\'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Saat 15.00 sıralarında Çanakkale\'de motosiklet ile yaptığı geziden fotoğraf ve video paylaşan İsmet Badem, \"Dostlarla Çan-Biga Turu\" ifadelerini kullanmıştı. Oğlu Burçin Badem\'in sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu vefat haberinin ardından İsmet Badem\'in cenaze programı da belli oldu. İsmet Badem\'in 8 Eylül Cumartesi günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çanakkale Seddülbahir köyünde toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İsmet Badem\'in motosiklet ile yaptığı geziden görüntü