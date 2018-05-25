İsmet Arzuman: "Daha güçlü döneceğiz"

Ergin KARATAŞ /İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig\'den düşen ve 38 yıl sonra 3\'üncü Lig\'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi idari, teknik yapılanma ile iç transfere başlayan Karşıyaka\'da sportif direktörlük görevine getirilen eski FIFA hakemlerinden İsmet Arzuman, \"Daha güçlü geri döneceğiz\" dedi.

Kendisine daha önce de İzmir kulüplerinden teklifler geldiğini ama istediği çerçeve çizilmediği için kabul etmediğini söyleyen Arzuman, \"Karşıyaka\'da ne yaptığını bilen, samimi bir yönetim var. İnandığım, samimiyetine güvendiğim, kulübü çok seven yöneticilerle çalışacağız. Birlikte taşın altına elimizi koyup daha güzelini yapacağız\" diye konuştu.

İç transferde 10 isimle yeniden anlaşan Karşıyaka\'da Arzuman, yeni bir yapılanma içinde olduklarını belirterek, \"Hedefe Karşıyaka\'nın kendi çocuklarıyla adım adım yürüyeceğiz. Yapılanmayı tamamlayıp daha güçlü döneceğiz\" ifadelerini kullandı.