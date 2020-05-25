İsmet Akpınar, Beşiktaş'tan Bayern Münih'e transfer oldu

Almanya Basketbol Ligi'nde sezonun devam edeceğinin açıklanmasının ardından Bayern Münih, Beşiktaş Sompo Sigorta ile başarılı bir sezon geçiren İsmet Akpınar'ı transfer etti.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nihad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeceğini belirtti.

Beşiktaş Sompo Sigorta ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.