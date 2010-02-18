İsmailağa konuşmalarında kim kimdir?

Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu: İstanbul Fatih'te Çarşamba'daki varlığıyla bilinen İsmailağa cemaatinin lideri. Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ön planda görünmüyor.





Cübbeli Ahmet Hoca: Asıl adı Ahmet Mahmut Ünlü. Aşırı çıkışları “magazin eğilimi”ne yorulan Ünlü, Ustaosmanoğlu'nun yakın çevresinde güvenilen bir isim olarak anılmıyor. Serveti konusunda “zekât paralarını yediği” yolunda bir iddia cemaat lideri Ustaosmanoğlu'na iletilmiş bulunuyor.





Mehmet Çelik: İşadamı. Tek Çelik İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin sahibi. İsmailağa cemaatine ilişkin telefon dinlemelerinde adı en öne çıkan, devlet ve hükümet temsilcileriyle en yakın ilişkiyi kuran isim olarak dikkat çekiyor. İş takibi görüşmelerini de içeren dinleme dokümanlarında, cemaati soruşturan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'e karşı girişimleri de yer buluyor.





Şevket Gökşan: Dinleme kayıtlarına göre, Erzincan-Erzurum bölgesinde adı en öne çıkan isim olarak görülüyor. Cemaatin bölge sorumlusu ve Vuslat-Der Başkanı olan Gökşan, dinleme kayıtlarında en çok geçen birkaç isimden biri. Cemaate bağlı olan ve çocukların dini eğitimi üzerinde yoğunlaşan Medine Vakfı'nın faaliyetlerinde en ağırlıklı isim olarak dikkat çekiyor.





Muhammed Keskin: Telefon konuşmalarında doğan izlenime göre, Beykoz-Çavuşbaşı'nda ikamet eden cemaat lideri Ustaosmanoğlu'na refakat ediyor. Ustaosmanoğlu ile görüşmek isteyenlerin taleplerini, gönderilen mesajları kendisine iletiyor.





