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İsmailağa Cemaati'nin külliyesine yıkım kararı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri inşaatın 48 saat içinde yıkılacağını açıkladı

09 Ocak 2016 13:17

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Beykoz Çavuşbaşı'nda Ömerli Barajı'nın su toplama havzasında İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmud Ustaosmanoğlu adına yapımı devam eden Mahmud Efendi Külliyesi'nde çalışmaların durdurulmasına ve inşaatın yıkılmasına karar verdi.  

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, külliyenin yapımını üstlenen yetkilileri çağırıp, inşaatın 48 saat içinde yıkılacağını söyledi. Verilen süre bugün doluyor.

 

'Suç zaptı' düzenlendi

 

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç'ın haberine göre, bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Yıldıztepe C Tipi Orman İçi Dinlenme Yeri 20 Ocak 2014’te ihale yapılmış; 61 bin 300 TL yıllık kira bedeliyle en yüksek teklifi veren Msn Enerji Besicilik Gıda İnşaat Turizm şirketine verilmiştir. Külliye olarak verilen izin yoktur. Denetimlerde; vaziyet planında olmayan ek binalar yapıldığı, otopark sahasında 11 metrelik kazı yapıldığı tespit edilmiştir. Mevzuata aykırı imalatlar için ‘Suç zaptı’ düzenlenerek Cumhuriyet savcılığına iletilmiştir.”

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