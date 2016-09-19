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İsmailağa cemaatinin adını kullanıp dolandırıcılık yaptılar!

Grubun öncüsünün İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından daha önce cemaatten kovulduğu öne sürüldü

19 Eylül 2016 12:48

Kamuoyunda İsmailağa cemaati olarak bilinen "İsmailağa Derneği" ile "İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı", savcılığa başvurarak cemaatin adını kullanan bir grubun, organize dolandırıcılık şebekesi kurduğunu bildirdi ve suç duyurusunda bulundu. Grubun öncüsünün İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından daha önce cemaatten kovulduğu öne sürüldü.

Hürriyet’in haberine göre, savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şebekenin başındaki kişinin daha önce cemaat lideri Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından 'kovulan' Masum Bayraktar olduğu belirtildi. 

Bayraktar'ın, sadece İstanbul'da 35 binden fazla esnafın işyerlerine kumbara bırakıp günlük binlerce lira para topladığı ve lüks içinde bir hayat sürdüğü belirtildi. Bayraktar'ın etrafına topladığı kişilerle "Fatih Medreseleri" adlı bir oluşum kurduğu ve "İsmailağa İlim, Hizmet ve Yaşatma Derneği" adında bir dernek kurduğu anlatıldı. 

Bayraktar'ın yanı sıra Murat Bayaral ve Hikmet Kahrıman ile "Fatih Medreseleri Vakfı", "İsmailağa İlim, Hizmet ve Yaşatma Derneği", "Hafızları Yaşatma Derneği"nin yöneticileri hakkında "organize suç örgütü oluşturma" ve "dolandırıcılık"tan soruşturma açılması talep edildi.

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İsmailağa cemaatiDolandırıcıMahmut UstaosmanoğluMasum Bayraktar

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