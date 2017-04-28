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İsmailağa cemaatine bağlı iki grup Mekke’de birbirine girdi

Kavga sonucu birçok kişi yaralandı

28 Nisan 2017 21:00

İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Fatih Medreseleri ve Kıyam-Der'e bağlı iki grup, Umre için gittikleri Mekke'de büyük bir kavga etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kavganın 25 Nisan akşamı, Kabe’ye bir kilometre uzaklıktaki otel önünde gerçekleştiği belirtildi. Sözlü sataşmayla başladığı iddia edilen kavga nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldıkları açıklandı.

Yaşanan kavga sonrası iki grup sosyal medya ve resmi internet sitelerinden kavga sonrası hastanede fotoğraflarını yayınlarken, gruplar yaptıklarını açıklamalarda birbirlerini suçladılar.

Kıyam-Der: Kutsal topraklarda dahi fitne...

Kıyamder'in Facebook sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kutsal topraklarda dahi fitne eteşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Masum Bayraktar ve müntesiplerinin genelde camiamız, özelde derneğimiz ile ilgili yaptıkları yayın ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna arz ederiz."

Fatih Medreseleri: Karagümrük çetesi

Kavga sonrası Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada Kıyamder Der için 'Karagümrük çetesi' denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Masum Bayraktar Hoca Efendi ve bir grup umreci KIYAM-DER’in öncülüğünü yaptığı Karagümrük çetesinin lideri olan Emre Altunkum, Mehmet Emin Demir ve yanındaki yaklaşık yüz kişilik bir grup tarafından saldırıya maruz kaldı."

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