İsmailağa cemaatine bağlı Ahde Vefa İlim ve Hizmet Derneği vakıflaştırıldı

İsmailağa Cemaati’nin aynı isimle geçen yıl vakıflaşmasının ardından bu yıl da cemaate bağlı bir dernek olan Ahde Vefa İlim ve Hizmet Derneği vakıflaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Tuğba Özer’in haberine göre, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 26 Ekim tarihinde kesinleşen vakıflaşma kararı 16 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vakfın kuruluş senedinde Mahmut Eren, Halil Kaya, Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu, İsmail Kaya ve Mustafa Meral gibi cemaatin önde gelen isimleri yer aldı. İstanbul’da 25 bin TL sermaye ile kurulan vakfın amacı ise “Milli ve manevi değerlere bağlı kültürlü insan yetiştirmek, fertler arasında sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak ve fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak” olarak gösteriliyor.

İsmailağa cemaatine bağlı Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı ve İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, AKP döneminde vergiden muaf tutulan vakıfların arasına girdi.