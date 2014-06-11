İsmailağa cemaatinden Yeni Şafak'a: Albayrak'ın adamları, yalancı bunlar!

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Çeçenistan’a yapacağı ziyareti engellemeye çalışan Yeni Şafak’taki haberlere ilişkin açıklama yaparak, “Millet, cemaate diyemiyor mu? Bunlar yalancıdır, yalancı Albayrak’ın adamları” sözleri ile tepki gösterdi.

Yeni Şafak, Ustaosmanoğlu'nun yapacağı ziyarete ilişkin, “Hocam bu geziyi iptal edin”, “Cemaat rahatsız”, “Bugün Kadirov’a yarın Esed’e” başlıklarıyla haber yapmıştı. Geziyi düzenleyen Marifet Derneği yöneticileri de hedefe konulmuştu. Derneğin yöneticisi Muhammed Keskin, 9 Haziran 2014 akşamı Ustaosmanoğlu ile yaptığı görüşme sonrası, Çeçenistan ziyaretinin engellenmesinin arka planını kamuoyuna duyurdu. Zaman'da yer alan habere göre açıklamada, Yeni Şafak’ın yalan ve iftira haberler yaptığı, İHH’nın Türkiye’de yaşayan bazı Çeçenleri organize ederek Ustaosmanoğlu'nun evinin önünde eylem yaptırdığı ve bir İstanbul milletvekilinin Ustaosmanoğlu’nu ziyaret ederek geziden vazgeçilmesi yönünde tehdit edildikleri belirtildi.

Marifet Derneği’nin internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un Mahmut Ustaosmanoğlu’nu Çeçenistan’a davet süreci anlatıldı. Ardından Yeni Şafak’ın engelleme girişimine şu tepki gösterildi: “Daha önce İnsanlığa Hizmet Sempozyomu’nu Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda düzenlemek istemiştik. Resmi muameleleri yerine getirmemize rağmen Yeni Şafak’ın toplantıyı sabote eden manşetinin üzerine haksız bir şekilde toplantımız iptal edilmişti. Bunun üzerine Mahmut Efendi Hazretleri açıklama yapmış ve; ‘Yeni Şafak Gazetesi’nin yaptığı iftiradır. Fitnelerden sakınalım' buyurmuşlardı.

Son olarak Efendi Hazretleri’mizin Çeçenistan’a yapmayı arzu ettiği ziyaretin basında duyulması özellikle de Yeni Şafak’ın yalan ve iftiralarla dolu haberlerinin ve İHH’nın Türkiye’de yaşayan bazı Çeçenleri organize ederek Mahmut Efendi’nin evine gönderip taciz etmeye kalkmasının ardından bir İstanbul milletvekilinin, Efendi Hazretleri’nin hane-i saadetine gönderilerek sefere çıkmaması yönünde baskı yapılması ve bir dosyanın varlığından bahsedilmesi bizleri derinden üzmüş, seyahat özgürlüğüne müdahale ve tehdit olarak telakki edilmiştir.

Şimdiye kadar İslam’a ve Müslümanlara hizmet uğrunda meşru hiçbir isteğimize cevap verilmemesine ve uğradığımız haksızlıklara rağmen bizler sükûnetimizi muhafaza etmiş ve kamuoyunda kargaşaya sebep olmasın diye herhangi bir açıklama yapmamıştık. Mahmut Efendi Hazretleri’nin 9 Haziran 2014 Pazartesi akşamı, ‘Millet, cemaate diyemiyor mu ‘Bunlar yalancıdır, yalancı Albayrak’ın adamları’ buyurması üzerine biz de bu yazıyı kaleme almak ihtiyacı duyduk.

Gelinen noktada maruz kaldığımız baskıları, tehditleri, haksızlıkları, hedef gösterilmemizi ve her türlü iftiraları Kadir-i Mutlak olan Mevla Teâlâ Hazretleri’ne havale ediyor ve siz değerli halkımızla da paylaşıyoruz.”

Devlet yetkilileri aradı ziyaretin iptalini istedi

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Çeçenistan’da açılacak olan külliyeyi ziyaretinin Yeni Şafak Gazetesi tarafından engellenmeye çalışılmasıyla ilgili bir açıklama da Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’den geldi. Ünlü, Çeçenistan ziyaretinin üst düzey devlet görevlilerinden gelen rica üzerine iptal edildiğini söyledi. Açıklamada süreç şöyle anlatıldı: “Çeçenistan Cumhurbaşkanı, Efendi Hazretleri’ne heyet göndererek ülkesine davet etti. Efendi Hazretleri de ‘gelirim’ diye söz verdi. Yer ayarlamak ve ortamı görmek için bir heyet gidip gelmiş. Bunu da Çeçen kanadı haber yapmış. Yeni Şafak tarafından 3 gün özellikle Muhammed Keskin hoca hedef alınarak iftiraya varacak kadar aslı astarı olmayan haberlerle kamuoyu meşgul edildi. Bundan dolayı Efendi Hazretleri’nin ailesi çok rahatsız oldu. Bu iftiraların, çok yanlış anlamalara fırsat vereceği, özellikle Efendi Hazretleri’ne hitaben sanki Hocaefendi yanlış karar alıyormuş, yanıltılıyormuş gibi ithamlar dile getirildi. Camiamız açısından çok zararlı bir yayın oldu, kendilerini kınıyoruz. Son duruma gelince, üst düzey yetkililer tarafından arandık. Ricacı oldular, ‘Efendi Hazretleri’ne selamımızı arz edin, bazı sakıncalar görüyoruz’ dediler. Efendi Hazretleri de gitmek istediği halde devlet otoritesine karşı saygısıyla ‘madem öyle istediler, öyle yapalım’ diyerek ziyareti iptal etti. Yalan ve iftiralarla insanları töhmet altında bırakmak büyük günah ve haramdır. Allah, fitnelerden muhafaza eylesin.”