İsmailağa cemaatinde JİTEM şifresi:

İsmailağa cemaati soruşturmasına ilişkin olarak hazırlananözel dosyasının bu bölümünde “Ergenekon terör örgütü üyesi olmak, evrakta sahtecilik, tehdit ve iftira” ile suçlanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in, yaklaşık iki yıldır yürüttüğü İsmailağa cemaati soruşturması kapsamında mahkeme kararıyla izlenen telefonlara yansıyan bazı şifreli mesajlar yer alıyor.

Takibe alındığını fark eden bir cemaat üyesi durumunu, baş harflerinden “JİTEM” kelimesi çıkan, “japonya ism turgut erdem muratlar” mesajıyla iletiyor. Bir başka cemaat üyesi ise “Baba beni okuldan al” adı verilen kampanyaya mesaj yoluyla destek arıyor. Medrese talebelerinin meyve sularına uyku ilacı atıp, çıplak resimleri çekerek şantaj yapan bir cemaat üyesi de telefon mesajıyla cemaatin önde gelen bir hocasına bildiriliyor.

'MEYVE SULARINA UYKU İLACI ATIP ÇIPLAK RESİM ÇEKEREK ŞANTAJ YAPIYORLAR'

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 29.04.2008 Gün Ve 2008/289 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Metin BALKANLIOĞLU adına kayıtlı, Metin BALKANLIOĞLU adlı kişinin kullandığı 053273 ** ** numaralı TELEKOM hattının 29 NİSAN 2007 – 29 TEMMUZ 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.

Kayıt Sıra No : (11) 252067791 ID

Tarih, Saat Süre : 22.05.2008 / 11:22:13

Arayan veya Aranan Numara : 0554803 ** ** / 0 532730** **

Arayan veya Aranan Kişi : Havva ZENGİN / Metin BALKANLIOĞLU

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :

252067791 ID

22.05.2008 / 11:22:13

MESAJ (1) : B.H.S.S.Hocam sizi rahatsiz etmek istemiyordum ama cok onemli bir mesele var aramizda kalmasi sartiyla size danismak istiyorum cok kotu ve cok ciddi bir durum

252072731 ID

22.05.2008 11:29:51

MESAJ (2) : é@ * @Ismailagada bir saatci medrese talebelerini kandiriyor uyku meyv.sularina uyku ilaci katip soyup resimlerini cekip santaj yapiyorlarmis

252072833 ID

22.05.2008 11:29:58

MESAJ (3) : @ *I@ tesbit edip parasiz sevgiye ihtiyaci olanlari seciyorlarmis. Dun bu haberi aldm bu konuda ne yapabiliriz canim hocam? Lutfen kimse bilmesin.

252097023 ID

22.05.2008 12:06:13

MESAJ (4) : Ilgilenecekmi snz? Ama kim oldugunu bilmiyor sunuz ki. Ben dukkanin adini adamin adini biliyorum dun bir hoca arkadas soyledi. Ilgilenecekmi snz?yada ne olacak

252302341 ID

22.05.2008 16:44:24

MESAJ (5) : Terziciye havale etmis siniz. Bu konuyu sadece dimi hocam? Yogun msj.yolladigimi yazmis rahatsiz mi ediyorum sizi?

0 554803** ** numaralı telefon Havva ZENGİN (Üzeyir kızı, 1980 doğumlu, Bağcılar Cad. 15. Sok. No:10/3 İSTANBUL)adresine kayıtlıdır.

Bu tutanak 22.05.2008 tarihinde saat:16:50‘ de tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

Jİ2400090001 Jİ2400090002 Jİ2400090003

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 09 Ekim 2008 tarihli, 2008/685 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, A.Bahadır ALTINEL adlı kişiye ait olup, A.Bahadır ALTINEL adlı kişinin kullandığı 0 533 384 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 Ekim 2008 – 12 Kasım 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.

Kayıt Sıra No : (56) 345865409 - 345865463 ID

Tarih, Saat Süre : 02.11.2008 21:53:56 / 02.11.2008 21:54:02

Arayan veya Aranan Numara : 0534268** ** / 0533384** **

Arayan veya Aranan Kişi : Hamiyet SAĞLAM (Şevket GÖKŞAN) / A.Bahadır ALTINEL

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :

Mesaj 1) : S.a hacem ben ammar erzden japonya ism turgut erdem muratlar beni takibe almIslar onu icin telfonda fabrika isci ve islerden bahs etmeyin Arkadslara söy

Mesaj 2) : lermisiniz sizi arasInlar.

Not ; Yukarda çekilen mesajın başharflerinden JİTEM kelimesi çıkmaktadır.

0534268** ** numaralı telefon Hmiyet SAĞLMA (Zeynel-Saniye kızı, 1976 Akyazı doğumlu, Evren Apt No 15 Mrkz, ERZURUM) adına kayıtlıdır.

Bu tutanak 02.11.2008 tarihinde saat:22.00‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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‘BABA BENİ OKULDAN AL’ KAMPANYASINA DESTEK VERİN

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 27.08.2008 Gün Ve 2008/574 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, İlhan İRDEM üzerine kayıtlı, Muhammet TAŞÖREN adlı kişinin kullandığı 0 536 206 ** ** numaralı TELEKOM hattının 29 AĞUSTOS 2008 – 29 EYLÜL 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.

Kayıt Sıra No : (12) 315823324-315823326-315823325-315823329-315823328 ID

Tarih, Saat Süre : 12.09.2008 05:20:37

Arayan veya Aranan Numara : 05356798855 / 0 536 206 27 05

Arayan veya Aranan Kişi : Yılmaz ÖZCAN / İlhan İRDEM (Muhammed TAŞÖREN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :

MESAJ (1) - 12.09.2008 05:20:37

O dan sonra Ö K dan sonra L U dan sonra Ü L dan sonra M okul kelime

MESAJ (2) -12.09.2008 05:20:44

sinin her harfinden sonra ölüm kelimesi cikiyor!.Alfabe bile okulun

MESAJ (3) - 12.09.2008 05:20:49

ölüm oldugunun farkinda!GenÇleri bile bile ölüme sürüklemeyelim,bi

MESAJ (4) - 12.09.2008 05:20:57

ri buna son desin!Sizde bu msji bütün arkdaslariniza gönderin"Baba

MESAJ (5) - 12.09.2008 05:21:02

“Baba beni okuldan al." kampanyasina destek verin.!{ A.YASİN}

0535679** ** numaralı telefon Yılmaz ÖZCAN ( Zekeriya-Fatma oğlu 1970 İskenderun doğumlu, Turgut Reis Mah. Bağlık Cad İbrahim Hakkı Sok. No:12 D:3 Sultanbeyli,İSTANBUL) adına kayıtlıdır.

Bu tutanak 03.09.2008 tarihinde saat:11.10‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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'MİLLİ EĞİTİM DENETLEMEDEN ÖNCE HABER VERİYOR'

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 11 KASIM 2008 Gün Ve 2008/786 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 ** ** numaralı TELEKOM hattının 12 KASIM 2008 – 12 ARALIK 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.

Kayıt Sıra No : (47) 358069479 ID

Tarih, Saat Süre : 21.11.2008 /17:02:02 / 00:16:44

Arayan veya Aranan Numara : 0 532 461 ** ** / 0 530 311 ** **

Arayan veya Aranan Kişi : Hakkı BEZMİŞ (İlknur hoca) / Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :

Şevket GÖKŞAN : Efendim

İlknur hoca : Selamün aleyküm hocam

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam ve rahmetullahu

İlknur hoca : Hocam iyisiniz inşallah

Şevket GÖKŞAN : Teşekkür ediyorum Allah razı olsun sizde iyisiniz

İlknur hoca : Hürmetlerim var Allah razı olsun.Hocam bugün ben iki arkadaşı dire sosyal hizmetlere gönderdim, hani bire bir bilgi almak için, bir bu Serpil gitti bir de Gülşah hanımdan rica etmiştim o gitti görüştü ikisi de belgeleri getirdiler. Şimdi biz kreş açarsak eğer kreş, gündüz bakımevi ismiyle açarsak burada biz iki yıllık diploma kullanabiliyormuşuz. ama eğer biz anaokulu sıfatıyla açarsak, anaokulu olunca dört yıllık sınıf öğretmeni gerekiyormuş ki zaten anaokulu açmamıza hiç gerek yokmuş şu dilimde.

Şevket GÖKŞAN : Şimdi ben burada bir şey demek istiyorum. Şimdi bu sosyal hizmetlere bağlı çalışmakla, milli eğitim’e bir defa kreş dediğimiz boyut şeye aittir, sosyal hizmetlere ait anaokulu dediğimiz şey milli eğitime ait. Şimdi şöyle bir şey söz konusu meseleye biraz uzun modelli baktığımızda diyelim ki Adana’da bir tane sosyal hizmetlere bağlı bir kreşte bir sıkıntı oldu, otomatikmen Türkiye’nin genelindeki bütün sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda bir denetim ve denetleme furyası, bir tetkik furyası başlıyor. Ama Milli eğitimde söz konusu olduğu vakit , Adana’da olsa sadece Adana’da bakarlar Erzurum’da böyle bir durum söz konusu değil ve ve Milli eğitime bağlı olanlar sadece yılda bir sefer şubat ayında denetim var, gerekirse şimdi biz birazda hani kendi konumumuzu durumumuzu halimizi de uzun boylu olarak değerlendirdiğimiz vakitte , ben Milli Eğitime bağlı olması noktasında ki şeyim ondan ötürüydü, yani sık sık biz denetleme noktasıyla karşı karşıya bir kalmayalım, ikincisi ikincisi dönemsel bir denetleme söz konusu olduğu vakit’te ki zaten o zaman haber veriyorlar, biz o zaman’da orayı tam onların istenilen mevzuat gereği istenilen şekle hale büründürürüz yani.

0 532 461 ** ** numaralı telefon Hakkı BEZMİŞ (Necip-Sevim oğlu, 1977 Erzurum doğumlu, Erzurum-Merkez nüfusuna kayıtlı, Muratpaşa mahallesi, İsmetpaşa caddesi, Barış Apartmanı, A.Blok, No:14, Kat:1 ERZURUM) adresine kayıtlıdır.

Bu tutanak 06.11.2008 tarihinde saat:14.40‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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'YAŞADIĞIMIZ BASKININ NEDENİ HÜSEYİN ÇELİK'

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 24.12.2008 Gün Ve 2008/886 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin adına kayıtlı, Mahmut Seyfettin İNANÇ adlı kişinin kullandığı 05334515** ** numaralı TELEKOM hattının 25 ARALIK 2008 – 25 MART 2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.

Kayıt Sıra No : ( ) 390955918 ID

Tarih, Saat Süre : 09.01.2009 / 14:15:16 / 00:03:12

Arayan veya Aranan Numara : 0 533 451 ** ** / 0 533 773 ** **

Arayan veya Aranan Kişi : Mahmut Seyfettin İNANÇ / Cengiz ŞEKER (Nevzat isimli şahıs konuşuyor)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :

Nevzat : Selamün aleyküm hocam

M.Seyfettin İNANÇ : Ve aleyküm selam abi Nevzat abi

Nevzat : Cumanız mübarek olsun hocam

M.Seyfettin İNANÇ : Allah razı olsun seninde nasılsın?

Nevzat : Hamdolsun Allah razı olsun

M.Seyfettin İNANÇ : He buyur Nevzat abi

Nevzat : Hocam durum akşam ne yaptınız görüştünüz mü?

M.Seyfettin İNANÇ : Görüştük, Ahmet hocamla beraberdik bayağı bindirdik

Nevzat : Evet

M.Seyfettin İNANÇ : Sıkı bi şekilde dedik ne yapın edin bu işi çözün, yani biz size hep dua ediyoruz ama artık yani millet tereddütte düştü dua mı edicez yani beddua mı edicez, yani bi tedirginlik yapsınlar diye dedik bu iş böyle olmaz, onlar da çok üzüldü yani inşallah dedi bizzat ben Ankara ya gidip bu işle ilgilenicem dedi, bakalım inşallah bakalım ne çıkacak

Nevzat : İnşallah

M.Seyfettin İNANÇ : Yani hocam da bi girişim yapsa inşallah

Nevzat : Yani biz şey yaptık ama şöyle diyolar şimdi yani bu doğu ya yönelik daha çok

M.Seyfettin İNANÇ : Yaa tamam da o zaman gitsin doğu da yapsın bu baskısını abi, pilot bölge seçsin

Nevzat : Evet

M.Seyfettin İNANÇ : Yaa ikincisi şu var abi şu var bak şimdi doğu ya yönelik yani şunu demek lazım onlara Mesut bey döneminde bu geldi onlar böyle bir baskı yapmadı, geçen (5) senelik dönemde böyle bir baskı yoktu, bu gün niye

Nevzat : Niye var

M.Seyfettin İNANÇ : Niye demek ki yapmaya biliyorsun bunu, kendileri bunu istiyorlar, yani bu şey var ya bakan denen Hüseyin ÇELİK

Nevzat : Hıı

M.Seyfettin İNANÇ : Onun işi bu, işgüzarlığı

Nevzat : Evet evet hocam

M.Seyfettin İNANÇ : Yani o bu işin üzerinde duruyo, yani burada bizden günah gider arkadaş, yani bunu demek lazım onlara yani biz size destek verecez ama böyle olmaz ki yaa, biz bizim çoluk çocuğumu ben okula verdikten sonra kuran okutamadıktan sonra hafızlık yapamadıktan sonra ben sana ne dua edecem daha yani böyle millet çok zor durumda camiye bi, inan camide bi otursan Nevzat abi dün ben kafayı yiyecektim (50) kişi geldi oraya yaa

Nevzat : Bugün benim eve geldi adamlar

M.Seyfettin İNANÇ : Ağlıyor adamlar, senin eve mi geldiler

Nevzat : Hee

M.Seyfettin İNANÇ : Bana dün geldiler, benim evime geldiler yani bu yalan değil bu ortada olan bir şey

'SAADETÇİLER, AKP’YE OY VERENLERİN VEBALİ, DİYEREK BİZE GÜLÜYOR'

Nevzat : Evet evet

M.Seyfettin İNANÇ : Yani bu büyük bi vebal yani

Nevzat : Öyle hocam

M.Seyfettin İNANÇ : Yani şimdi adamlar saadetçiler şimdi bize gülüyorlar, adamlar diyo ki vebal sizin diyo verdiniz yani hoş biz şeyin kendimizi belli ediyor değiliz de yani diyor ki ak parti ye verenler düşünsün bu vebali diyo adam, ama doğru bi bakıma yani bunların eliyle bu işi yapmak istiyorlar, yani sıkı durmak lazım bu işin üzerinde

390362925 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR

Nevzat : Neyse inşallah hocam hayırlısı olur

M.Seyfettin İNANÇ : İnşallah inşallah mevlam, efendi hazretlerimize dün Ahmet hocam sordu, efendi hazretleri üzüldü dedi ki, gayret edin dedi çalışın dedi, Mevla dedi çocukları da çocukların velisini de korusun muhafaza etsin dedi.

Nevzat : Allah razı olsun

M.Seyfettin İNANÇ : Yani bu hususta çalışın, yani yalnız size soranlara şunu demek lazım ne yapın edin geçiştirin kaybetmeyin kaybettin mi iş işten geçiyo

Nevzat : Geçiyo evet

M.Seyfettin İNANÇ :Yani geçiştireceksin, yani bi oğlum hasta şu an da köyde şurada burada böyle üç beş arıyorlar ondan sonra geçiyor

Nevzat : Bende dedim duafon dan konuştum ben de burada öyle birisi yok dedim , öyle atlaktık ama devamı gelecek nasıl olsa

M.Seyfettin İNANÇ : Yine gelirler gelirlerde bi çare bulmak lazım işte hasta masta astım hastası köyde filan öyle bir şeyler, peki tama oldu abi selamün aleyküm Nevzat abi

Nevzat : Allah razı olsun aleyküm selam

0 533 773 ** ** numaralı telefon Cengiz ŞEKER (İlyas-Fatma oğlu, 1977 Of doğumlu, Trabzon-Hayrat nüfusuna kayıtlı, Oğuzhan Caddesi. No:17 Kat:1 D:3 Fındıkzade, Fatih/İSTANBUL, T.C.No: 24986559536) adresine kayıtlıdır.

Bu tutanak 09.11.2008 tarihinde saat: 17.30‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

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'ASKERİYEDEN BİR DOSTUMUZ SÖYLEDİ...'

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI

Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 06.02.2009 gün ve 2009/101 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Sezai KESKİN adlı kişiye ait olup, Muhammed adlı kişinin kullandığı 0 532 427 ** ** numaralı TELEKOM hattının 06.02.2009 – 06.05.2009 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.

Kayıt Sıra No : (4) 430292313 ID

Tarih, Saat Süre : 05.03.2009 14:44:30 / 00:02:26

Arayan veya Aranan Numara : 0 537222 ** ** / 0 532427** **

Arayan veya Aranan Kişi : Hayrıye ALPÖZÜ (Telefonu Kullanan ;İsmail CEVDET / Muhammed

KESKİN

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma içeriği :

Muhammed KESKİN : Efendim

İsmail CEVDET : Selamünaleyküm

Muhammed KESKİN : Aleykümselam buyurun

İsmail CEVDET : Muhammed hocam ben İsmail CEVDET

Muhammed KESKİN : Buyurun İsmail hocam

İsmail CEVDET : Canım hocam kısa bir istiare yapacam da mümkünse müsaitseniz.

Muhammed KESKİN : Buyurun hocam buyurun hocam

İsmail CEVDET : Kafama göre bir iş yapmayayım diye sizi arıyorum. Şimdi hocam bu

Medresenin hemen kenarında bir sokak kenarında bir komşu var komşu ev

Bu evde bir cinayet işlendi.

Muhammed KESKİN : Allah Allah

İsmail CEVDET : Hocam artık kadının dostu var derken evde kocası öldürmüş halıyla çıkarmış

Şimdi sabahtan beri buraya tabiî ki polisler etrafa geliyorlar gidiyorlar kamera

Gazeteciler geliyorlar vesaire ben şimdi bunu istiare ediyorum hani

kalbimden geçen benim gönlümden geçen şu ; bugün talebeyi tek tek

arabamla getireyim evlerine bırakayım.

Muhammed KESKİN : İyi olur hocam be

İsmail CEVDET : İkincisi diyorum bu akşam sohbet günüm bugünde sohbeti yapmayayım.

Diyorum.

Muhammed KESKİN : İyi olur iyi olur ertesi akşamları

İsmail CEVDET : Çünkü hocam malzeme yapabilir. Çekip beraber şey yapabilirler. Televizyon

Değil mi hocam

Muhammed KESKİN : Evet iyi olur

İsmail CEVDET : Evet hocam Allah razı olsun birde istiare yapıyım tam kıvamında olayım.

Muhammed KESKİN : Tek tek getirirsin kadın mı öldürmüş çocuğunu

İsmail CEVDET : Herhalde hocam kadın ile dostunu öldürmüş boğmuş ne yapmış yanı

Acayıp bir olay

Muhammed KESKİN : Allah korusun

İsmail CEVDET : Televizyon çekiyor soruyorlar çocukların ağzından başka türlü laf alırlar iyi

Bir düşünce olamaz, gönderiyorum ben

Muhammed KESKİN : Ordan kimseye gözükmesinler olayla ilişkisi olmasın şimdi orda sohbet

Oluyor ya mimlenmesin.

İsmail CEVDET : Tamam tamam

Muhammed KESKİN : Daha iyi sohbeti değil ertesi günü başka iki üç günü ertelersin haftaya daha

İsmail CEVDET : Hocam bir şey daha söyleyeyim. Bu Askeriyeden bir arkadaşımız aradı da

Askerden bizim dostumuz yanı bizim bu İsmail ağa cemaatin önde gelen

Hoca efendilerin telefonlarını ve kendilerini bazı takibe almışlar, birde orda

Görüşme yapmışlar bazı müstehcen konuşmalar işte bir hoca baldızıyla

Konuşup tatmin olup ne olmuş bir takım şeyler diye böyle bir dedikodu var

Birde bunları size duyurayım hocam bu kadarıyla

Muhammed KESKİN : Allah razı olsun hocam Allah kolaylık versin

İsmail CEVDET : Allaha emanet olun selamünaleyküm

Muhammed KESKİN : Aleykümselam

430292313 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR

0 537 220 ** ** numaralı telefon Hayrıye ALPÖZÜ (Fethi- keziban oğlu 1971 Boyabat doğumlu, İstanbul / Kadıköy nüfusuna kayıtlı, Şehitfethi Cad. Örnek Sok. Şengül Apt. D:5 Pendik, İSTANBUL adresine kayıtlıdır.

Bu tutanak 06.03.2009 tarihinde saat:11.10‘ da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.