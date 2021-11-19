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İsmailağa Cemaati: Faiz belası yüzünden para eridi ve pahalılık aldı yürüdü

Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e indirdi, döviz sert yükseldi

19 Kasım 2021 14:00

'İsmailağa Cemaati' tarafından yapılan sosyal medya paylaşımıda, cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Türk lirasının "erimesinin faiz belasından olduğunu savunduğu sözlerine yer verildi. 

Merkez Bankası'nın faizi düşürme kararı sonrasında TL'de değer kaybı hızlanırken, dolar 11.30'u gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL'de de 12.82 seviyeleri aşıldı. TL'nin euro ve dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 5'i geçti.

Merkez Bankası'nın kararından ve dövizdeki sert yükselişten sonra İsmailağa Cemaati'nden konuyla ilgili olarak bir paylaşım geldi. 

Cemaatin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ifadelerine yer verilen paylaşımda, "Faiz yüzünden para eridi ve pahalılık aldı yürüdü. Paranın erimesi o faiz belasından oluyor" denildi.

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