İsmailağa Cemaati: Diyanet'in özel randevu verdiği iddiası yalan

İsmailağa Cemaati, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Beşiktaş’taki Ertuğrul Tekke Camii’nde küçük gruplar halinde tertiplediği cemaat buluşmalarına katılmadıkları, bunun üzerine özel davet aldıkları yolundaki iddiayı yalanladı.

Karar'dan Erol Metin imzasıyla yayımlanan haberde, şu iddialara yer verilmişti:

"Diyanet görevlilerinin davet gönderdiği İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı temsilcileri, prensip gereği diğer dini gruplarla birlikte değil, sadece kendilerinin bulunacağı bir ortamda görüş ve değerlendirmelerini Diyanet yetkilileriyle paylaşmak istediklerini bildirdi. Cemaat lideri Mahmud Ustaosmanoğlu’nun bu talebinden haberdar edilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, bizzat kendisinin İsmailağa Cemaati temsilcileriyle görüşeceğini aktardı. Ustaosmanoğlu'nun görevlendireceği vekillerinden birinin, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gelerek Görmez’i ziyaret etmesi bekleniyor."

Bu iddia üzerine bir düzeltme gönderen İsmailağa Cemaati Hukuk Danışmanlığı, söz konusu toplantıya Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu'nun katıldığını ifade etti.