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İsmailağa cemaati Cübbeli Ahmet Hoca'ya destek vermedi

İsmailağa Cemaati adına açıklama yapan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, bazı internet sitelerinde yayınlanan, diğer cemaatleri ve idarecile

14 Aralık 2011 02:00

T24- İsmailağa Cemaati adına açıklama yapan İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, bazı internet sitelerinde yayınlanan, diğer cemaatleri ve idarecileri rencide edici beyanların kendileriyle ilgisi olmadığını söyledi.


İsmailağa Cemaati, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün Karagümrük Soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından bazı internet sitelerinde çıkan açıklamaları yalanladı. Cemaat adına bir açıklama yapan Mahmut Ustaosmaoğlu Hocaefendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü'nün tutuklanmasının ardından cemaat adına fikir beyan edenlere karşı uyararak, cemaate ait bir internet sitesinin mevcut olmadığını ve çeşitli sitelerde cemaat adına fikir beyan edenlerin de İsmailağa cemaatiyle ilgisi bulunmadığını söyledi. Ustaosmanoğlu şöyle konuştu:


"Ahmet Mahmut Ünlü'nün (Cübbeli Ahmet Hoca) başına gelen olaylar bizi son derece üzmüştür. Ancak, bu zor ve üzüntü verici durumdan yararlanmak isteyen bazı kişiler, mihraklar, fitne ve fesat odakları bu durumu fırsat bilerek cemaatimiz adına fikir beyan etmekte, diğer cemaatleri ve idarecileri rencide edecek yanlış ve yalan beyanlarda bulunmaktadır. Şu durum kesin olarak bilinmelidir ki; cemaatimize ait resmi bir internet sitesi mevcut değildir. Çeşitli internet sitelerinde bu konuda beyanat verenlerin hiç birisinin İsmailağa Cemaati'ni temsil etmek gibi bir yetkisi yoktur."

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