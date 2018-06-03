İsmailağa Cemaati, 24 Haziran'da Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı

İsmailağa Cemaati, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada “Sömürgeci zihniyetlerin mutlaklaştırdıkları idare şekillerini değil; insanlığın barış ve huzurunu, izzet ve şerefini tekeffül eden sistem ve idare ruhuna daha yakın bulduğumuz Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modelinin, insanımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

İsmailağa Cemaati’nin resmi web sitesinde yayınlanan ve "Bu yeni yönetim modelinde hak, hakikat, hukuk, adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, istikrarın teminatı gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyiphttiğimizi kardeşlerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz" denilen açıklama şöyle:

“Başta Kudüs olmak üzere, İslam coğrafyalarının maddi-manevi, alenen ve pervasızca işgal edildiği, bölünüp parçalandığı, terör ve kaosla istikrarsızlaştırıldığı bugün, ümmetin ve milletin yegane ümidi haline gelmiş ülkemize ve liderine de her gün değişen yöntem ve vasıtalarla saldırılar devam etmektedir.

Cenâb-ı Hakk’a hamdolsun; millet ve devlet olarak, çok yakın tarihlerde ülkemize, insanımıza, dinimize, diyanetimize, tarihimize ve değerlerimize üst üste yapılan saldırılar, ihanetler ve kurulan tuzaklardan, Allâh’ın inayeti, müminlerin feraseti, büyüklerimizin duası, milletimizin direnişi ve liderlerimizin hak ve hakikat davasındaki kararlı duruşu ile kurtulmuş bulunuyoruz. Tehditler ve tuzaklar henüz sona ermiş değildir. Bugünlerde değişen usul ve vasıtalarla sürdürdükleri düşmanlıklar da Allâh’ın izniyle netice vermeyecektir.

Bugün ülkemizde yeni bir idari tercih mükellefiyeti ile karşı karşıya bulunuyoruz.

Sömürgeci zihniyetlerin mutlaklaştırdıkları idare şekillerini değil; insanlığın barış ve huzurunu, izzet ve şerefini tekeffül eden sistem ve idare ruhuna daha yakın bulduğumuz Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modelinin, insanımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Bu yeni yönetim modelinde hak, hakikat, hukuk, adalet ve liyakat şartlarını haiz bir yönetim inşa edeceğine inandığımız ve beklediğimiz, istikrarın teminatı gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını tercih ettiğimizi kardeşlerimiz ve milletimizle paylaşıyoruz.

Nihai olarak, Efendi Hazretlerimizin ikaz buyurdukları, cemaatimizle alakası bulunmayan, cemaatimizin hassasiyetleri ve ruhuna aykırı telkinlere, fitne ve fesat faaliyetlerine karşı duyarlı ve sorumlu davranmamız gerektiğini hatırlatır, Mevlâ Te’âlâ’dan, başta memleket idarecileri olmak üzere, hepimizi üstün ahlak, hidayet ve istikamet üzere sabit kılmasını niyaz ediyoruz.

Allâh’a emanet olunuz.”