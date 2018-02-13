İsmail Şişman: Bütün meslek kuruluşlarının başına Türk ya da Türkiye kelimesi getirilmeli

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - TÜRKİYE Kamu-Sen Düzce Şubesi Başkanı İsmail Şişman, Türk ve Türkiye kelimelerinin meslek kuruluşlarının başından kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, \"Bütün meslek kuruluşlarının başına Türk ya da Türkiye kelimesi getirilmesini teklif ediyoruz. Yönetimlerin cezası kurumlara kesinlikle kesilmemelidir\" dedi.

Kişilerin ve yönetimlerin cezasının kurumlara kesilmemesi gerektiğini belirten İsmail Şişman, \"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği ile ilgili yaptığı açıklamaları göz önünde bulundurarak söylemişti. Tabii ki Türk ve Türkiye kelimelerinin meslek kuruluşlarının başından kaldırılması kabul edilemez. Aslında bizim tam tersine bir teklifimiz var. Bütün meslek kuruluşlarının başına Türk ya da Türkiye kelimesi getirilmesini teklif ediyoruz. Kişisel olarak kurumların politikalarını belirleyen yönetim kurulları ve yönetim kurullarında görev almış olan kişiler yapmış oldukları açıklamaların hesabını bir şekilde ödemelidirler. Devlete ihanet içinde olanlar bir şekilde devlet tarafından cezalandırılabilir. Ama bu kişilerin cezası yönetimlerin cezasıdır, kurumlara kesinlikle kesilmemelidir. Bu Türk ve Türkiye kelimelerinin meslek kuruluşlarının başından kaldırılması biz Türkiye Kamu-Sen olarak kesinlikle kabul etmiyoruz\" dedi.

\'TC KALDIRILMIŞTI\'

Şişman, geçmiş dönemde de bazı kurumların tabelalarından TC harflerinin kaldırıldığını söyleyerek, \"Geçmişte de bu ülkede bir çözüm süreci yaşandı. Burada da bazı kurumların tabelalarından Türkiye Cumhuriyeti\'nin simgesi olan TC harfleri kaldırılmıştı. Biz buna da karşı durmuştuk. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Nutuk\'ta söylenen \'Ne mutlu türküm diyene\' sözü yine bazı şehirlerimizde kaldırılmıştı çözüm sürecinde, biz bunu da kabul etmemiştik. Okullarımızda andımız kaldırıldı, kitaplardan Bayrak şiiri kaldırıldı, bu çözüm sürecinde ve FETÖ\'cülerin devlet içerisindeyken yapmış olduğu davranışlardı\" diye konuştu.

\'MİLLİLEŞTİĞİ SÜRECE HÜKÜMETİN VE DEVLETİN YANINDAYIZ\'

Şişman yaşanan süreç içerisinde hükümet ve devletin yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Çok şükür geldiğimiz süreç içerisinde devletimizi yönetenler Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, bakanlarımız Türk kelimesini bu süreç içerisinde korkusuzca dillendirebiliyorlar. Devletin millileştiğini ifade ediyorlar. Bu bizim için gurur vesilesidir. Bunun için devletimizin her dönem yanındayız. Millileştiğimiz sürece yanındayız. Biz bir an önce Türk ve Türkiye kelimelerinin bütün resmi kurumlara getirilmesini, kaldırılan TC harflerinin tabelalara konulmasını, andımızın okullarda yeniden okutulmaya başlamasını istiyoruz.\"



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