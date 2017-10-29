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İsmail Saymaz'dan, Gelibolu'da 'Cumhuriyet ve Bugün' söyleşisi

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 'Cumhuriyet ve Bugün' konulu söyleşi düzenlendi

29 Ekim 2017 15:24

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94\'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, \'Cumhuriyet ve Bugün\' konulu söyleşi düzenlendi.
Gelibolu Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen, Hürriyet Gazetesi muhabiri, yazar İsmail Saymaz\'ın konuşmacı olduğu söyleşiye, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Gelibolu Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, davetliler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.
\'Cumhuriyet ve Bugün\' konulu söyleşide gazeteci- yazar İsmail Saymaz, gündeme ilişkin konuları  yorumladı, insan hakkı ihlalleri, düşünce özgürlüğü ve taşeron işçi başlıklarına değindi. Saymaz, söyleşinin ardından okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

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