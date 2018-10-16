İsmail Saymaz'dan Fatih Tezcan'a: Biz en çok Nihal Atsız'ın kitabını okuyup ağlardık, sen miyiz ki Gülen'i dinlerken sümüğümüz çorbaya aksın

T24

Gazeteci İsmail Saymaz ile Fatih Tezcan arasında Twitter'da tartışma çıktı. Türkiye Cumhuriyet'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne hakaret gerekçesiyle yapılan tutuklamalar üzerinden başlayan tartışma, Tezcan'ın 'IŞİD'in kara listesinde olması'na kadar uzandı.

Tezcan, kendisini 'tekfirci ve Vahabilerin kafa kesmesini, insan yüreği yemesini savunacak denli insanlıktan çıkmış biri' olarak nitelendiren Saymaz'ı 'FETÖ'cülükle' suçlarken; Hürriyet gazetesi muhabiri de 'ülkücü geçmişinin araştırılması' gerektiğini savunan meslektaşına şu cevabı verdi:

"Biz o yollarda en çok Nihal Atsız’ın kitabını okuyup ağlardık. Biz sen miyiz ki Fetullah Gülen’in kasetini dinlerken sümüğümüz çorbaya aksın."

Saymaz ile Tezcan arasında yaşanan tartışma şöyle: