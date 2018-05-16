İsmail Saymaz'dan 'Barış Atay' tepkisi: İktidar yanlısı hesaplar o tweet'in katmerlilerini her gün atıyor!

Gazeteci İsmail Saymaz, oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Saymaz, Atay'ın "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" paylaşımıyla ilgili olarak "Ancak sert bir eleştiri denebilir. İktidar yanlısı hesaplar o twitin katmerlilerini hemen her gün atıyor. Peki, hangi savcı harekete geçiyor?" dedi.

Ne olmuştu?

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müşavirliği görevini yürüten Yusuf Yerkel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da, bir işçiye tekme atarken görüntülenmişti. Yerkel, yıllar sonra yaptığı açıklamada kamuoyunda özür dilediğini duyurmuştu.

Söz konusu özrün ardından Atay, kişisel Twitter hesabında "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan.Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" paylaşımını yapmıştı.

Ahmet Hakan da, dün (15 Mayıs 2018) yayımlanan yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, İnce ve Akşener’e seslenmişti; “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadesini kullanmıştı.

İlerihaber’e “Sen de yargılanacaksın Ahmet Hakan” başlığıyla yazılı bir açıklama yapan Atay, “16 yıllık bu iktidar ve her koşulda halka karşı tetikçi olarak kullandığı herkes, aynı Yusuf Yerkel gibi ağlayarak, yalancı bir utanç içinde özür dileyecek fakat yine de yargılanacak! Sen de onlardan birisin. Tahir Elçi’nin kanı ellerinde hala, yoksa unuttun mu? Çünkü biz unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!” dedi.