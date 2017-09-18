İsmail Saymaz'dan "14 yaşında idamım istendi" diyen Yakup Köse'ye: İstenmedi, avukatını değiştir!

Gazeteci İsmail Saymaz, 28 Şubat döneminde 14 yaşındayken katıldığı bir eylemde gözaltına alınan ve 10 yıl cezaevinde kalan Star yazarı Yakup Köse'nin "İdam istemiyle yargılandım" ifadesine tepki gösterdim. Daha önce de "14 yaşındaki bir çocuğun idam istemiyle yargılanması mümkün değil" diyen Saymaz, sosyal medya hesabında "Hukuk tarihimizdeki zulümleri 28 Şubat'tan ibaret görmeseydin, birkaç yıl önceki 'taş atan çocuklar davalarını' duyardın" paylaşımında bulundu.

Saymaz, kendisine yönelik olarak "İdamla yargılanmamla ilgili avukatım mahkeme belgelerini yayımlayınca Doğan’ın acar muhabiri çamura yattı" diyen Köse'ye tepkisini "Mesleki ömrüm yirmi yılı buldu. Binlerce haber yapmış, on kitap yazmışım. Sana tavsiyem, hukuk bilmez avukatın Hamza'yı değiştir" diyerek sürdürdü; "765 sayılı TCK'ya göre 18'in altı ve 65 yaşın üstüne idam istenemez ve verilemez. Sana da istenmedi" diye yazdı.

Köse, bugün yayımlanan (18 Eylül 2017) yazısında "Kanunsuzluğu ben yapmadım, senin şu an çalıştığın holdingin gaz verdiği 28 Şubatçılar yaptı. Git onlara sor, niye 14 yaşındaki bir çocuğu DGM’de, üstelik idam istemiyle yargıladınız? Cevap verirlerse Twitter’da yazarsın. Sana zahmet beni de mentionlarsın" ifadesine yer vermişti.

TIKLAYIN - "Mümkün değil" denmişti; Star, Yakup Köse'nin 14 yaşında idam cezası aldığına ilişkin belgeyi yayımladı

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şöyle: