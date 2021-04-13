İsmail Saymaz: Tuhaflık bir değil ki; geceleri TV tartışmalarında karşılıklı türküler söyleniyor, sabahları uluslararası sözleşmeleri magazin ünlüleri ele alıyor!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, oyuncu Hakan Ural'ın Kanal D’de yayınlanan magazin içeriklerinin sunulduğu 'Neler Oluyor Hayatta' programında Kanal İstanbul ve Montrö hakkında değerlendirmelerde bulunmasıyla ilgili olarak görüşlerini yazdı. Saymaz, "Tuhaflık bir değil ki, geceleri TV tartışmalarında karşılıklı türküler söyleniyor, sabahları uluslararası sözleşmeleri magazin ünlüleri ele alıyor!" ifadesini kullandı.

"Montrö magazine düştü" başlıklı yazısında Ural’ın Boğaz'dan geçen gemi sayısının 2023'te 86 bin olacağı iddiasına karşın, "En hafif deyimiyle yanlış biliyor" diyerek, “Boğaz'dan geçen gemi sayısı her yıl azalıyor” diyen ve devamında da, “Ural'ın sandığının aksine Kanal İstanbul, gelir getirecek bir su kanalı değil, dünyanın en büyük hafriyat ve inşaat operasyonlarından biri” diyen Saymaz, yazısında şunları kaydetti:

AK Parti, iktidarını inşaat, maden ve enerji ihalelerine dayalı yandaş kayırma ekonomisi üzerine kurdu. Devletin servetini ‘Çılgın Proje' diye nitelendirilen, geçilmeyen köprülere, uçulmayan havalimanlarına, şehir hastanelerine paralı otoyollara ve dolayısıyla betona gömen iktidar, şimdi Kanal İstanbul hamlesi ile sıcak para girişi sağlayarak, ayakta kalmayı umuyor.

Belki de bu yüzden, emekli amiraller mahkemede ifade verirken…

Emekli süperstarlar magazin programında Montrö'yü anlatıyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.