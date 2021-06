İsmail Saymaz: Tarikatlar ile cemaatler holdinge, dünün imam maaşıyla geçinen şeyhleri CEO'ya dönüşürken, yarattıkları korkutucu güç kendi merdiven altını yarattı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, “Menzil, İskenderpaşa ve İsmailağa gibi tarikatlar ile Süleymancılık ve Nurculuk gibi cemaatler holdinge, dünün imam maaşıyla geçinen şeyhleri CEO'ya dönüşürken, yarattıkları korkutucu güç ve edindikleri servet kendi merdiven altını yarattı” ifadesini kullandı.

“Holding tarikatlar bakanlıkları yönetir, yardım faaliyetleri adı altında birikimini kıtalar arasında dolaştırırken her mahallede bir evliya, her caddede bir şeyh ve her sokak arasında bir mehdi türedi. Cincilik, üfürükçülük, muskacılık geçim kapısı oldu” diyen Saymaz şöyle devam etti:

“Şu kalpsiz dünyada insan, eksikliğini çektiği ne varsa, manevi alemde söz sahibi olduğunu iddia edenlerin nefesinde arıyor. Dini saltanatlar çatırdayarak yıkılırken, haberleri şimdi üçüncü sayfalara düşüyor.

Kimi müridinin 12 yaşındaki kızını nikahlamak istediği için… Kimi dergah-ofiste tacize kalkışınca… Kimi Fatih'teki tekkesinde ölüm fetvası verdikten sonra…”

