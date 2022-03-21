İsmail Saymaz: Savcıyı adliyedeki odasında telefonla dolandırdılar

Gazeteci İsmail Saymaz, ismini açıklamadığı, İstanbul’da görev yapan bir savcının adliyede odasında dolandırıldığını anlattı.

Saymaz, Halk TV’deki yazısında olayı şöyle aktardı:

"Tarih, 12 Mart 2021. Saat, 12.53. Savcının cep telefonu 444 090 00 numaralı hattan arandı. Arayan bir kadındı. Özel bir banka adına aradığını ve güya savcının hesabından yasadışı bahis sitesi hesabına 1.780 TL işlem yapılmaya çalışıldığını söyledi. 'İşlemi şüpheli bulup engelledik' dedi. 'Kimlik bilgileriniz kullanılarak, 50 bin TL'lik bir kredi başvurusu yapıldı. Hesabınızı kontrol edeceğiz' diye ekledi. Savcı kadına güvendi. 'Tamam' dedi. Birinci kadın "Hesabınıza cep telefonu dışından erişim sağlanmış" dedi. Savcıdan internet şubesine girip güvenli çıkış yapmasını istedi. "Ben de telefonunuzun IP bilgilerini internet sitesine giriş için tanımlayacağım, diğer erişimleri sonlandıracağım. Merkez Bankası'na (MB) bilgi verdik, onların talimatlarıyla devam ediyoruz" dedi. MB'nin adını duyan savcı tereddüt etmedi. Talimatları bire bir uyguladı."

Savcının telefonda iki kadınla birden görüştüğünü ve kendisine verilen talimatları yerine getirdiği anlatan Saymaz, saat 12.53'ten 16.55'e kadar savcının 230 bin liradan fazla zarara girdiğini ifade etti.

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