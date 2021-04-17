İsmail Saymaz: Polisin yetki alanını yasalar değil, copun ve namlusunun ucu belirliyor!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Muğla Üniversitesi Öğrencisi Şerzan Kurt’un 11 Mayıs 2010’da bir polis tarafından vurularak yaşamını yitirdiğini hatırlattığı yazısında, “Polisin yetki alanını yasalar değil, copun ve namlusunun ucu belirliyor” diye yazdı.
Şerzan Kurt’u vurarak öldüren polis memuru Gültekin Ş.’nin yargılama sürecinin sonunda 7 yıl 6 ay ceza aldığını ve bu sürenin yattığı süreden fazla olması nedeniyle devletten alacaklı çıktığını yazan Saymaz, şunları kaydetti:
“Şerzan Kurt, arkadaşlarıyla dayanışma için çıktığı sokakta polis tarafından öldürüldü. Ne yazık ki cezasızlık güvencesi devreye girdi. Devlet, suç işlemiş görevlisini korudu. Yasaya göre havaya ateş etmesi gerekirken, göstericilere silah doğrultan polis adaletin elinden kurtarıldı. Bu zırh, kamu görevlilerine gerektiğinde yasaları tanımama ve suç işleme özgürlüğü ile suça karıştıklarında ceza almaktan kurtulma güvencesi sağlıyor. Bu durumda polisin yetki alanını yasalar değil, copun ve namlusunun ucu belirliyor.
Batmanlı bir gencin öldürülmesine ilişkin yargılamada verilen bu karar, etnik kimliğe ve politik görüşe göre mahkemelerin hüküm verdiğini düşündürüyor.”
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