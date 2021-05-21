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İsmail Saymaz: Ölü numarası yapan yargı karakoldaki dayağı soruşturmaya girişmedi, Hürriyet’in basıldığı geceyi de soruşturmayacak; çünkü korkuyorlar

21 Mayıs 2021 12:25

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2015 yılında Hürriyet gazetesinin basılmasına ilişkin olarak isim vermeden bir AKP’li milletvekilini işaret etmesini irdelediği bugünkü yazısında, yargı organlarını eleştirerek “korkuyorlar” dedi.

“Peker, ilk ifşaatında, eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran'ı karakolda dövdürttüğünü açıklamıştı. Saldırıyı bir AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesinin ricası üzerine yaptığını söyleyip Metin Külünk'ü ima etmişti. Peker, ‘Milletvekilini dövdürdüm, devletin karakolunda dövdürdüm, avukat kardeşime dövdürdüm’ demişti. Peker, şimdi de adını açıklamadığı bir AK Parti milletvekilinin ricası üzerine Hürriyet baskınını organize ettiğini kabul ediyor” diyen Saymaz devamında şunları kaydetti:

“Savcılar, aha delil” diyor. Oklar, yine Külünk'ü gösteriyor. Külünk susuyor. AK Parti'deki görevinden istifaya tenüzzül etmiyor.

Sedat Peker'in iddialarına ilişkin ölü numarası yapan yargı, karakoldaki dayağı soruşturmaya girişmedi. Girişecek gibi de görünmüyor. Bütün mesaisini eleştirel tweet atan yurttaşları içeri tıkmaya harcayan yargı Hürriyet'in basıldığı geceyi de soruşturamayacak. Çünkü korkuyorlar. Çünkü Hürriyet, işte böyle bir Türkiye için boğazlanmıştı.

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Hürriyet gazetesi binası baskınında ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atv – A Haber ortak yayınında Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken dile getirdiği, “Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir Anayasa'yı inşa edecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı, durum bugün çok farklı olurdu” sözlerinin yanlış yansıtıldığı iddiasının ardından Hürriyet gazetesine yaklaşık 150 kişilik bir grup saldırmıştı.

7 Eylül 2015’te saat 23:30 sıralarında Bağcılar’daki Hürriyet binasının önünde toplanan, binaya taş atan, ardından binanın döner kapısını ve bazı camlarını kıran saldırganlar binanın içine girerek çevreyi tahrip etmişlerdi. Grup polisin müdahalesi ile bina dışına çıkarılmıştı.

O dönem Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Sedat Ergin ile Yayın Koordinatörü Emre Oral, saldırı haberinin ardından gece yarısı gazete binasına gitmişti.

Hürriyet gazetesi önünde gece çekilen görüntülerde, AKP Gençlik Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili Abdurrahim Boynukalın'ın kalabalığa hitap eden bir konuşma yaptığı da görülmüştü. Boynukalın burada, "Bu noktadan sonra HDP'nin PKK'yla, PKK'nın Zaman Gazetesi ile, Zaman Gazetesi'nin de Aydın Doğan'la hiçbir farkı kalmamıştır'' diye konuşmuş ve şunları kaydetmişti:

''Hepsi birer terör örgütüdür. Ve bu adamlara karşı bizim söyleyeceğimiz tek bir şey vardır. Her şeyi Cumhurbaşkanı, başkan olamadığından dolayı yapıyor diyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. 1 Kasım'daki seçimden sonra ne çıkarsa çıksın, seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız, seni başkan yaptıracağız.''

Boynukalın, konuşmasının sonunda kitleye teşekkür ederken, ''Allah'ın izniyle, sadece Aydın Doğan medyası değil, bütün HDP'siyle, PKK'sıyla, bütün terör örgütleriyle ve ilk başta da Fethullahçı terör örgütüyle, biz başkan yaptırdıktan sonra onlar da defolup gidecek" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Kulis | Peker’den Hürriyet'e saldırı yapılmasını isteyen milletvekilinin Metin Külünk olduğu iddia edildi

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