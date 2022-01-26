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Marmaray Suadiye istasyonunda trende arıza yaşandı: Vatandaşlar tahliye edildi

"Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır"

26 Ocak 2022 16:09

Marmaray Suadiye istasyonunda bir trende yaşanan arıza nedeniyle yolcular tahliye edildi. TCDD, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 metre yürüyerek istasyona alınmışlardır. " açıklamasını yaptı. 

Marmaray Suadiye istasyonunda saat 16.00 sıralarında pantograf kırılması nedeni ile bir tren durdu. Trendeki yolcular görevliler tarafından tahliye edildi. Yolcular yaklaşık 300 metre yürüyerek bir sonraki istasyona alındı. Öte yandan yolcuların tahliye edildiği ve bir sonraki istasyona yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TCDD ise Marmaray'da yaşanan arıza ile ilgili sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 metre yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06.00'ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." denildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Marmaray'da meydana gelen arızadan dolayı trenlerin dakikalardır çalışmadığını vatandaşın içerisinde beklediğini duyurmuştu. 

"Fotoğrafları biraz önce çektim." diyen Saymaz, vatandaşın mağdur olduğunu söyledi. Sosyal medyada yer alan videolarda ise yolcuların raylarda yürüdükleri görüldü.
 

 

 

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