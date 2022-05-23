İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu, CHP'nin gayriresmî cumhurbaşkanı adayı

Halk TV yazarı, gazeteci İsmail Saymaz, CHP’nin Maltepe’de düzenlediği Milletin Sesi mitingini değerlendirdiği bugünkü yazısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Dostlarım... Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim” ifadesine dikkati çekerek, “Bu sözleri, en azından CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ortaya koyuyor.” Diye yazdı.

Saymaz, “Kılıçdaroğlu, CHP'nin gayriresmi cumhurbaşkanı adayı” başlıklı bugünkü yazısında, şu görüşlerini aktardı:

“Kılıçdaroğlu adaylığını Millet İttifakı'nın önüne getirdiğinde İyi Parti'nin 'Olmaz' diyeceğini sanmıyorum. Akşener, CHP'nin 2018'de 15 milletvekili transfer etmesinden kaynaklı siyasi 'borcu' bu şekilde kapatmak isteyecektir. Demokrat Parti de Kılıçdaroğlu'na destek verecektir. Ancak altılı masanın üç muhafazakar sakini; Saadet, Gelecek ve DEVA ilk turda ayrı hareket edebilir.”

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