İsmail Saymaz: Kadınların yaşam hakkı, tarikatlara, cemaatlere ve 86 yaşında siyaseti tanzime girişen Asiltürk'e diyet olarak ödeniyor
06 Şubat 2021 09:01
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyaretinde gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması konusunu değerlendirdi.
İstanbul Sözleşmesi’nin AKP’nin iktidarda kalması için pazarlık konusu edildiğini ifade eden Saymaz, “Kadınların yaşam hakkı, iktidara verecekleri destek karşısında tarikatlara, cemaatlere ve 86 yaşında siyaseti tanzime girişen Asiltürk'e diyet olarak ödeniyor” dedi.
Saymaz, “Kadının erkeğe zimmetlendiği ve boşanmak dahil, her özgürlükten mahrum bırakıldığı bu erkek saltanatı karşısında, kazananlar elbette ki örtülü-örtüsüz tüm kadınlar olacak. Şeyhlerin okumaktan men ettiği ve çocuk yaşta evlendirdiği çocuklar kazanacak” görüşünü ifade etti.