İsmail Saymaz: Kadınların yaşam hakkı, tarikatlara, cemaatlere ve 86 yaşında siyaseti tanzime girişen Asiltürk'e diyet olarak ödeniyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyaretinde gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması konusunu değerlendirdi.

İstanbul Sözleşmesi’nin AKP’nin iktidarda kalması için pazarlık konusu edildiğini ifade eden Saymaz, “Kadınların yaşam hakkı, iktidara verecekleri des­tek karşısında tarikatlara, cemaatlere ve 86 yaşında siyaseti tanzime girişen Asiltürk'e diyet olarak ödeniyor” dedi.

Saymaz, “Kadının erkeğe zimmet­lendiği ve boşanmak dahil, her özgürlükten mahrum bırakıldığı bu erkek salta­natı karşısında, kazananlar elbette ki örtülü-örtüsüz tüm kadınlar olacak. Şeyh­lerin okumaktan men ettiği ve çocuk yaşta evlendirdiği çocuklar kazanacak” görüşünü ifade etti.

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