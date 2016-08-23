İsmail Saymaz: IŞİD'in hedefinde 18 şehir var

Gazeteci İsmal Saymaz, IŞİD'in hedef listesinde 18 şehir olduğunu belirterek örgütün ciddi eylemler yapabileceğini söyledi.

Habertürk'te IŞİD'in Gaziantep'in saldırısını değerlendiren Saymaz, polis raporunda yer alan bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Polisin ikinci raporunda IŞİD'in 18 şehirde eylem yapabileceğini belirten Saymaz şöyle konuştu:

"Polisin gönderdiği bir başka rapor var. Bu raporda, DEAŞ'ın eylem hedefleri başlıklı bir rapor bu. Burada 18 şehirde eylem yapılabilecekleri yönünde hazırlıklar olduğu belirtiliyor. Bakın burada 18 şehir var. Bunların arasında kıyılardaki şehirlerimiz var Antalya bunlardan birisi"

"Hedefte ibadet yerleri var"

Aynı zamanda mesela doğu illerimizden birinde bir ibadet yeri. Şimdi adını anmak istemiyorum, şehirlerin ve ibadet yerlerinin. Bazı resmi kuruluşlar, belli şehirler. 18 şehir, bunların arasında Denizli, Konya, Kayseri, Konya, Diyarlakır, Şanlıurfa var. Önceliklerin arasında CHP'lilerin özellikle de Aleviler'in ve Kürtler'in bulunduğu noktalar.

Aynı zamanda buralardaki kamu kurumları. Zannedilmesin ki sadece onların kafir ilan ettiği yerler hedefte! Türk polisi ve Türk askerini de hedef alacakları belirtiliyor.

"Hafife alınabilecek bir örgüt değil"

Aynı zamanda Gaziantep'te de emniyet ve askeriyenin bulunduğu yerler tespit edilmiş, fotoğrafları çekilmiş bir başka noktada valilikler ve resmi kurumlar tespit edilmiş ve bunlara eylem hazırlığı var. Bazıları mayınlı bakın mayın hazırlıkları var. Depoları basıldı amonyumnitratlar ve bombalar vardı. Öyle hafife alınacak bir durum yok ciddi hazırlıkları var. Eylemden önce her bir bölgeye gözlemci gönderilmiş. Dosyadan anlıyoruz ki 2015 Ekim gibi Antalya'ya gözlemci göndermişler. Devletin elinde notlar var.