T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsmail Saymaz: IŞİD'in hedefinde 18 şehir var

"Şehirlerin ibadet yerleri ilk hedef"

23 Ağustos 2016 11:42

Gazeteci İsmal Saymaz, IŞİD'in hedef listesinde 18 şehir olduğunu belirterek örgütün ciddi eylemler yapabileceğini söyledi.

Habertürk'te IŞİD'in  Gaziantep'in saldırısını değerlendiren Saymaz, polis raporunda yer alan bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Polisin ikinci raporunda IŞİD'in 18 şehirde eylem yapabileceğini belirten Saymaz şöyle konuştu:

"Polisin gönderdiği bir başka rapor var. Bu raporda, DEAŞ'ın eylem hedefleri başlıklı bir rapor bu. Burada 18 şehirde eylem yapılabilecekleri yönünde hazırlıklar olduğu belirtiliyor. Bakın burada 18 şehir var. Bunların arasında kıyılardaki şehirlerimiz var Antalya bunlardan birisi"

 

"Hedefte ibadet yerleri var"

 

Aynı zamanda mesela doğu illerimizden birinde bir ibadet yeri. Şimdi adını anmak istemiyorum, şehirlerin ve ibadet yerlerinin. Bazı resmi kuruluşlar, belli şehirler. 18 şehir, bunların arasında Denizli, Konya, Kayseri, Konya, Diyarlakır, Şanlıurfa var. Önceliklerin arasında CHP'lilerin özellikle de Aleviler'in ve Kürtler'in bulunduğu noktalar.

Aynı zamanda buralardaki kamu kurumları. Zannedilmesin ki sadece onların kafir ilan ettiği yerler hedefte! Türk polisi ve Türk askerini de hedef alacakları belirtiliyor.

 

"Hafife alınabilecek bir örgüt değil"

 

Aynı zamanda Gaziantep'te de emniyet ve askeriyenin bulunduğu yerler tespit edilmiş, fotoğrafları çekilmiş bir başka noktada valilikler ve resmi kurumlar tespit edilmiş ve bunlara eylem hazırlığı var. Bazıları mayınlı bakın mayın hazırlıkları var. Depoları basıldı amonyumnitratlar ve bombalar vardı. Öyle hafife alınacak bir durum yok ciddi hazırlıkları var. Eylemden önce her bir bölgeye gözlemci gönderilmiş. Dosyadan anlıyoruz ki 2015 Ekim gibi Antalya'ya gözlemci göndermişler. Devletin elinde notlar var. 

ETİKETLER

İsmail SaymazIŞİDIŞİD hedefleri18 şehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24