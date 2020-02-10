İsmail Saymaz: İlker Başbuğ'u FETÖ'yü kayırmakla suçlayan Sabah yazarı Şebnem Bursalı Gülen'i ziyaret etmişti 

Gazeteci İsmail Saymaz, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmalarıyla gündeme gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u 'FETÖ'yü kayırmakla' suçlayan Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'nın 2012 yılında Pensilvanya'ya giderek Gülen'i ziyaret ettiğini yazdı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şebnem Bursalı, İlker Başbuğ’a 'Bilerek veya bilmeyerek FETÖ’cülere mi alan ve kadro açtınız?' diye soruyor. Bursalı’nın FETÖ’yü kayırmakla suçladığı Başbuğ, Ocak 2012’de FETÖ tarafından tutuklandı. Bursalı ise Mart 2012’de Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret etti. El insaf..." paylaşımında bulundu.