İsmail Saymaz: İlhami Balı'nın 10 yıl önce adım adım Türkiye-Suriye sınırını cihatçı otobanına çevirmesini seyredenler de hesap versin

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında kırmızı bültenle aranan iki IŞİD’çiden birinin İbrahim Balı olduğunu ve 2 Nisan sayılı Resmî Gazete’de mal varlığına el koyma kararının çıktığını belirterek eleştirilerde bulundu.

“Devlet, bu kişilerin El Kaide ve iŞİD adına faaliyet yürüttüğünü 2011 yılından beri biliyordu. İzlendikleri günlerde medreselerle örgütlendiler” diyen Saymaz şunları kaydetti:

“Balı, sınırda kaçakçı ve taksici şebekesi kurdu. Binlerce teröristi Suriye'ye, yüzlerce bombacıyı Türkiye'ye geçirdi. Katliamlara adını yazdırdı. Türkiye Cumhuriyeti, 10 yıl sonra bugün Balı'nın malvarlıklarına el koydu. Varsa, bir varlığı kaldıysa konulsun elbette!

Ancak Balı'nın, 10 yıl önce Reyhanlı'da El Kaide sempatizanı bir esnafken adım adım IŞİD'in sınır emirliğine yükselmesini, Türkiye-Suriye sınırını cihatçı otobanına çevirmesini seyredenler de hesap versin.”

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